Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/ 2026.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Trước đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith từ ngày 26-27/1/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, đã thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển. Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được gìn giữ như tài sản chung vô giá của hai dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau./.

Vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Các kênh truyền thông chính thống của Lào nhấn mạnh dù tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng mối quan hệ giữa hai nước Việt-Lào tiếp tục được vun đắp và không ngừng phát triển.