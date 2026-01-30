Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đảm bảo để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chiều 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới lãnh đạo thành phố Cần Thơ, phường Bình Thủy, gia đình chính sách cùng toàn thể bà con lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đón chào năm mới vui tươi, phấn khởi.

Thông tin tới bà con về những thành tựu của đất nước năm 2025, Chủ tịch Quốc hội cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng đất nước đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Tăng trưởng GDP 2025 đạt hơn 8,02%, là mức rất cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô kinh tế Việt Nam đạt 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng kết hợp với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước đã đạt được những thành tựu nổi bật, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; từ đó dành nguồn lực để chăm lo, đảm bảo an sinh cho người dân.

Minh chứng là cùng với việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy trong tình hình khó khăn nhưng thành phố Cần Thơ, phường Bình Thủy vẫn đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tăng trưởng GRDP thành phố đạt 7,23%; thu ngân sách Nhà nước đạt 25.877 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Phường Bình Thủy được thành lập theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Đến nay, bộ máy thành phố nói chung, phường Bình Thủy nói riêng đã hoạt động thông suốt để phục vụ nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết quả của thành phố Cần Thơ, phường Bình Thủy đã góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chung của cả nước.

Về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Chính vì thế, năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, mức kỷ lục từ trước tới nay.

Các luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong tổ chức thực hiện luật, đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), nhờ đó tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng các luật, nghị quyết được thông qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ phường Bình Thủy triển khai ngay Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có chương trình hành động để cụ thể hóa nghị quyết.

Cùng với đó, phường chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nêu rõ năm 2026, Bộ Chính trị chủ trương nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ nói chung, phường Bình Thủy nói riêng phải thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng cho cán bộ về mọi mặt và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý để đảm bảo đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Cần Thơ, các phường, xã phải quyết tâm hành động, quyết liệt cao hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Bình Thủy quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư; đảm bảo điều kiện để mọi người dân vui Xuân đón Tết, để mọi người, mọi nhà đều có Tết./.

