Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

Ngày 30/1, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử số 5 của tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của 3 Ủy ban bầu cử các xã Tân Trụ, Vàm Cỏ và Nhựt Tảo.

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy ban bầu cử các xã cho biết, đến thời điểm kiểm tra, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Các địa phương đã kịp thời thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; xác định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, bảo đảm cơ cấu, số lượng và điều kiện hoạt động theo quy định. Công tác phối hợp giữa chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã được triển khai đúng các bước hiệp thương, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và thành phần theo luật định. Các hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình. Sự tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ ứng cử được thực hiện đúng thời gian; việc chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ hai được triển khai chủ động, đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được các địa phương chú trọng với nhiều hình thức phù hợp. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ủy ban bầu cử các xã.

Việc công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy định.

Để chuẩn bị tốt cho các bước tiếp theo của công tác bầu cử, ông Nguyễn Hồng Thanh đề nghị, Ủy ban bầu cử các xã Tân Trụ, Vàm Cỏ và Nhựt Tảo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; bảo đảm mọi khâu của công tác bầu cử đúng luật, đúng tiến độ, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử các xã chuẩn bị chu đáo cho các hội nghị hiệp thương tiếp theo; thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời xử lý hoặc báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh đã quyết định thành lập 5 Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai tại cơ sở, bảo đảm việc tổ chức bầu cử tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nghị quyết, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; góp phần để cuộc bầu cử thực sự trở thành sự kiện chính trị quan trọng của đất nước./.

