Phạt tù chung thân cựu Trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng

Ngày 30/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm; tuyên phạt đối với bị cáo Trần Văn Tài (sinh năm 1992) và bị cáo Phạm Ngọc Hưng (sinh năm 1989), cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương do số tiền chiếm đoạt lên đến gần 100 tỷ đồng.



Căn cứ diễn biến phiên tòa và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 và mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh mà bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Tòa tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, với vai trò là Trưởng phòng giao dịch của một tổ chức tín dụng trên địa bàn, Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao để lập khống hàng chục bộ hồ sơ vay vốn.

Để thực hiện hành vi này, bị cáo trực tiếp làm giả con dấu và chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức, đồng thời sử dụng tài sản bảo đảm giả gồm 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 5 sổ tiết kiệm.

Bằng thủ đoạn tinh vi, sau khi tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện giải ngân, Trần Văn Tài đã chuyển toàn bộ số tiền vay về tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được cơ quan chức năng xác định là hơn 96,4 tỷ đồng.

Đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn và uy tín của tổ chức tín dụng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản.Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Ngọc Hưng.

Trong năm 2024, Hưng đã cho Trần Văn Tài vay số tiền 4,5 tỷ đồng với mức lãi suất lên đến 123%/năm, cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/10/2025, sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, Trần Văn Tài đã đến cơ quan Công an đầu thú./.

