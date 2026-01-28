Xét xử 3 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cũ

Sáng 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang cùng 26 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố Long Xuyên cũ trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Sinh (sinh năm 1976, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang) phụ trách về tài nguyên môi trường giai đoạn từ tháng 4/2017 đến năm 2022.

Bị cáo Nguyễn Bảo Sinh (sinh năm 1976), nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, tại phiên tòa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bị cáo Đào Văn Ngọc (sinh năm 1963, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên), phụ trách Phòng quản lý Đô thị, Phòng Tài chính từ tháng 10/2012 đến năm 2013; phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế năm 2013- 4/2017; phụ trách Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực và Ban Quản lý dự án đầu tư nâng cấp đô thị từ năm 2019-2022.

Bị cáo Huỳnh Giang Sơn (sinh năm 1961, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên từ năm 2008-2011, phụ trách bộ phận Kinh tế tổng hợp.

Cả 3 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cũ cùng 26 bị cáo liên quan cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 30/1. Sáng 28/1, Tòa tiến hành công bố cáo trạng và tiến hành phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, Võ Văn Trung (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang - đã chết) trực tiếp phụ trách, quản lý giao nền, bố trí nền dự án đối với các nền tái định cư cấp cho những người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lợi dụng chức vụ được giao, Trung đã làm khống 5 hồ sơ tái định cư, tự soạn quyết định giao đất cho người thân trong gia đình, cắt ghép chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả rồi hoàn tất thủ tục xin giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi. Mở rộng điều tra giai đoạn 2010-2022, cơ quan chức năng xác định Trung đã làm khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tái định cư.

Sau khi sai phạm bị phát hiện, ngày 1/8/2022, Trung tự sát.Cơ quan điều tra kết luận, các bị cáo Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc, Huỳnh Giang Sơn (đều là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên) cùng 26 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận Một cửa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỷ đồng; Đào Văn Ngọc ký 10 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng; Huỳnh Giang Sơn ký 1 hồ sơ, gây thiệt hại 1,53 tỷ đồng. Nhiều cán bộ khác cũng bị xác định có trách nhiệm liên quan, gây thiệt hại từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Đối với Võ Văn Trung, người có hành vi làm khống hồ sơ xin giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thu lợi, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Tuy nhiên, do Trung đã chết trước khi vụ án được khởi tố nên không xem xét xử lý hình sự.

Một số cá nhân khác là cán bộ địa phương, công chứng viên, người đứng tên hồ sơ hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định có sai phạm hoặc thiếu sót nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không biết việc làm giả hồ sơ nên không bị xử lý hình sự.

Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tại phiên xét xử diễn ra ngày 15/1, luật sư bào chữa cho các bị cáo: Nguyễn Bảo Sinh, Nguyễn Phú Cường (sinh năm 1989, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh liên xã phường Long Xuyên) và Lý Thanh Tùng (sinh năm 1971, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Long Xuyên cũ) vắng mặt; các bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa.

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa./.

