Khởi tố, bắt tạm giam nữ giúp việc có hành vi hành hạ người già yếu, ốm đau

Ngày 27/1, liên quan đến vụ người phụ nữ có hành vi hành hạ người già trong quá trình chăm sóc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trương Thị Bắc (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội “hành hạ người khác” theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Trương Thị Bắc từng có tiền án về tội “trộm cắp."

Theo cơ quan Công an, cuối tháng 11/2025, bà H.T.N (sinh năm 1944), trú tại ngõ 190, phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhập viện điều trị do vấn đề sức khỏe. Tại đây, gia đình bà N được giới thiệu Trương Thị Bắc là người có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi nên thuê Bắc để chăm sóc bà N toàn thời gian.

Tối 10/1/2026, khi sang thăm bà N, người thân phát hiện mắt, trán và đầu của bà có nhiều vết bầm tím. Người giúp việc giải thích do bà bị ngã. Nghi ngờ, anh C (con trai bà N) xem lại camera và phát hiện người giúp việc nhiều lần tác động thô bạo lên người bà N. Gia đình đã trình báo sự việc tới Công an phường Hai Bà Trưng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Hai Bà Trưng đã nhanh chóng đến nhà xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ dấu hiệu xâm hại thông qua dữ liệu camera gia đình và lời khai của những người liên quan.

Cơ quan công an xác định trong quá trình chăm sóc, Bắc nhiều lần có hành vi hành hạ, đánh đập bà N, vốn là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ, mọi sinh hoạt hằng ngày của bà N đều lệ thuộc vào Bắc.

Tại cơ quan công an, Trương Thị Bắc khai nhận toàn bộ hành vi vi dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N vào các ngày từ 6-8/1/2026, phù hợp với nội dung sự việc trên.

Kết luận sơ bộ giám định pháp y thương tích ngày 26/1/2026 của Trung tâm pháp y Hà Nội, Sở Y tế thành phố cho thấy bà H.T.N bị gãy mới xương sườn 2 bên phải và gãy cũ nhiều xương sườn 2 bên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khoảng 10 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ nhiều lần hành hạ, đánh đập người già ngồi xe lăn và không có khả năng tự vệ. Đoạn clip gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng lực lượng chức năng cẩn xử lý nghiêm đối tượng có hành vi hành hạ, đánh đập người yếu thế.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định./.

Hà Tĩnh: Tuyên phạt 21 tháng tù đối tượng bạo hành con riêng của vợ Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, c, i, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.