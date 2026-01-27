Đắk Lắk: Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn, phạm vi liên tỉnh, với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Theo đó, sau một thời gian dài kiên trì điều tra, cuối tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 11 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại 11 địa điểm đang tổ chức ghi số đề cho các “con bạc” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngay sau đó, 11 người liên quan đã được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ. Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề này là Nguyễn Trọng Bình (sinh năm 1985, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đình Trung (sinh năm 1987, trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế).

Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ tháng 10/2025 đến nay. Mỗi ngày, các đối tượng nhận ghi lô đề cho các “con bạc” hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ tháng 10/2025 đến nay là gần 10 tỷ đồng.

Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận ghi lô đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội như, Viber, Zalo, Messenger, Telegram…

Đến cuối ngày, căn cứ vào kết quả xổ số của các đài xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Trung, miền Nam, các đối tượng tính toán thắng thua với con bạc. Tất cả tin nhắn ghi lô đề sau đó đều được xóa hết.

Khám xét tại các địa điểm liên quan, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng có liên quan./.

