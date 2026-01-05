Quảng Trị: Phá chuyên án đánh bạc game online, giao dịch 100 tỷ đồng

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Ba Đồn, Công an các xã Tân Mỹ, Lệ Thủy, Cam Hồng phá thành công Chuyên án, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thọ, (sinh năm 2004, trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, thông qua Internet để tổ chức, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như HitClub, Sun Win, Go88 và thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật các đối tượng sử dụng cho mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online. (Ảnh: TTXVN phát)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng các đối tượng Võ Văn Đạt (sinh năm 2000); Trần Văn Bảo (sinh năm 2005); Trần Văn Nhân (sinh năm 1997) cùng trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị; Đoàn Kim Hòa (sinh năm 1991, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị); Phan Thị Hiền (sinh năm 1983, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online trên các cổng game nêu trên, với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để hưởng lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng nêu trên để phục vụ điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

