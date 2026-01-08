Hà Tĩnh: Triệt phá nhiều vụ trộm cắp vào dịp cuối năm

Dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng hoạt động với những thủ đoạn tinh vi và manh động.

Trước những diễn biến phức tạp đó, lực lượng Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, đấu tranh và liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng.

Lực lượng Công an các cấp tại Hà Tĩnh đã có phương án đấu tranh, tăng cường công tác trinh sát và mật phục tại các địa bàn trọng điểm. Cụ thể như vụ án: lợi dụng sơ hở của các hộ kinh doanh, đối tượng Hoàng Văn Lợi (sinh năm 2000, trú tổ dân phố Hồng Hải, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện nhiều vụ phá két sắt trên địa bàn với thủ đoạn chuyên nghiệp. Để xóa dấu vết, đối tượng không ngần ngại cắt hệ thống điện và phá hủy camera giám sát nhằm vô hiệu hóa sự theo dõi của lực lượng chức năng trước khi đột nhập lấy trộm hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an cơ sở với các phòng nghiệp vụ tỉnh, đối tượng đã bị bắt giữ chỉ sau một thời gian ngắn gây án.

Không chỉ dừng lại ở các khu vực dân cư, tội phạm trộm cắp còn nhắm vào các công trình kinh tế và hạ tầng kỹ thuật vốn là những nơi có giá trị tài sản lớn nhưng lực lượng bảo vệ có thể mỏng đi trong những ngày cận Tết.

Cụ thể như vụ bắt giữ hai anh em ruột Hứa Văn Quang (sinh năm 1984) và Hứa Văn Quí (sinh năm 1990) cùng trú thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai. Hai anh em “họ Hứa” vượt hàng trăm cây số từ Lào Cai vào Hà Tĩnh, thuê nhà nghỉ để thám thính địa hình mỏ đá Động Mậu To của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt (thôn Trung Đức, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) và đột nhập, cắt trộm nhiều đoạn dây cáp điện tại các vị trí lắp đặt máy móc, thiết bị vận hành gây thiệt hại nặng.

Lực lượng Công an còn triệt phá đường dây trộm cáp chống sét tại các trạm thu phát sóng viễn thông xuyên tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Những vụ án này cho thấy tội phạm trộm cắp không còn hoạt động nhỏ lẻ mà đã có sự cấu kết, chuẩn bị công cụ và phương tiện hiện đại để hoạt động xuyên địa bàn.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng công an, sự chủ động và tinh thần cảnh giác của nhân dân là yếu tố then chốt.

Cơ quan công an khuyến cáo, tội phạm thường lợi dụng tâm lý bận rộn, thăm dò quy luật sinh hoạt, đóng giả người giao hàng hoặc nhân viên dịch vụ để quan sát tình hình.

Đặc biệt, xu hướng chia sẻ lịch trình du lịch hoặc hình ảnh nhà cửa vắng người lên mạng xã hội vô tình trở thành “chỉ dấu” cho tội phạm đột nhập.

Sự chủ động vào cuộc điều tra của lực lượng công an cùng tinh thần cảnh giác cao độ của nhân dân, cộng đồng sẽ tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tết là khoảng thời gian để mỗi gia đình đoàn viên và hạnh phúc, vì vậy đừng để sự chủ quan nhất thời tạo cơ hội cho tội phạm hoạt động./.

Công Tường