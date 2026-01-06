Hưng Yên: Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc lên tới 9.300 tỷ đồng

Chiều 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc với quy mô 9.300 tỷ đồng; đồng thời khởi tố và bắt giam 35 đối tượng.

Theo đó, ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ triệt phá thành công chuyên án bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các thành phố và tỉnh: Hưng Yên, Bắc Giang cũ, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng... khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an thu giữ 42 chiếc điện thoại di động thông minh, 5 xe ô tô; phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền, với quy mô giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng.

Lực lượng Công an bước đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội và hiện thuê chung cư tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước, sau đó chỉ đạo giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn.

Sau khi đặt được hàng, đối tượng sẽ giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường rồi thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.

Khi hàng hóa đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hóa gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó đối tượng này chỉ đạo gửi ảnh hàng hóa đã ở trên xe cho người mua yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thuê trên mạng xã hội; chỉ đạo đàn em mượn của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho người đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và che giấu dòng tiền tránh bị Cơ quan Công an phát hiện. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xóa tài khoản Zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn. Được biết, đối tượng Nghĩa có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang có 2 quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia và tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam. Thời gian gần đây, do tình hình Campuchia bất ổn nên Nghĩa về Việt Nam lẩn trốn nhiều nơi khác nhau. Để tránh sự chú ý của Cơ quan Công an, đối tượng không thuê nhà quá 1 tháng tại một tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên), địa chỉ số 79A đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết./.

