Quảng Trị: Phá chuyên án cho vay lãi nặng hơn 600% mỗi năm

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương liên quan đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên không gian mạng.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1999, trú tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội) cầm đầu, đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất rất cao.

Các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online,” phân quyền quản trị chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Lê Văn Thắng đều trú tại phường Tùng Thiện (thành phố Hà Nội) đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.

Đây là nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, cho thấy xu hướng tội phạm truyền thống dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên không gian mạng Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud điện thoại iPhone.