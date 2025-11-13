Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên không gian mạng

Ngày 13/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ngày 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1999, trú tại xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1996, trú tại xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự," quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hưng Yên) phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud điện thoại iPhone.

Ngày 26/10, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) tiến hành triệu tập các đối tượng Đỗ Văn Hưng; Nguyễn Thị Thu Hường và một số đối tượng khác lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận từ tháng 11/2024 đến nay, Đỗ Văn Hưng cùng Nguyễn Thị Thu Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud iPhone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng và giao cho Hường là kế toán.

Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội, nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách, sẽ được hưởng từ 30-35% tổng số tiền mà khách vay. Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao thì số tiền vay được càng nhiều.

Khách đồng ý vay phải cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân cho các đối tượng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu cài đặt tài khoản iCloud vào điện thoại Iphone của người vay.

Nếu khách chậm trả lãi, nhóm này sẽ khóa tài khoản iCloud, khiến điện thoại của người vay không thể sử dụng được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt cao từ 286-662%/năm.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

