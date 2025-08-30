Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ép khách vay tiền nộp clip khỏa thân

Chiều 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (sinh năm 1996, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”

Đáng chú ý, các đối tượng này yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp bằng thẻ Căn cước hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm.

Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Hoàng Ngọc Sơn và đàn em là Cao Thanh Lộc hoạt động cho vay trên các hội nhóm kín Zalo, Facebook với lãi suất cao từ 20 đến 40%/tháng, cao hơn nhiều lần mức lãi suất nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Nhóm trên yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp Căn cước hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm hoặc thế chấp icloud trên điện thoại iPhone...

Khi khách vay đóng tiền lãi không đúng ngày hẹn, Sơn và đàn em sẽ nhắn tin, gọi điện để đòi tiền, đồng thời đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của người vay lên các trang mạng xã hội.

Thậm chí chúng còn gửi cho các bạn bè và người thân của người vay các hình ảnh và clip nhạy cảm mà chúng có được của người vay khi thế chấp hoặc đến tận nhà người vay tiền để chửi bới, đe dọa yêu cầu phải trả tiền.

Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc, làm việc với hàng chục người vay tiền và xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất từ 240%/1 năm đến 360%/1 năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ./.Linh Sơn