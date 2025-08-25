Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua tài khoản iCloud

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin về việc triệt phá đường dây cho vay nặng lãi có quy mô lớn trên cả nước, tổng số tiền giao dịch gần 44 tỷ đồng.

Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện cho vay nặng lãi trên toàn quốc trên không gian mạng.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản, mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình và cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Bằng cách này, các đối tượng sẽ xác định được đời máy điện thoại mà người vay đang dùng và đưa ra các gói vay phù hợp. Mỗi gói vay dao động từ 2 triệu-13 triệu đồng, người vay phải trả góp từ 100.000 đồng/ngày đến 430.000 đồng/ngày.

Thời gian góp từ 28-41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235-608%/năm, cao gấp 11,7-30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn trên toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, nhất là gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an thành phố Đà Nẵng) phân công các tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây cho vay nặng lãi quy mô trên toàn quốc với số tiền 44 tỷ đồng bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng gồm: Trần Đức Anh (29 tuổi), Trần Đức Nhân (24 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (17 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi) trú tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (19 tuổi) trú tỉnh Phú Thọ.

Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại iPhone, 1 máy tính xách tay hiệu Macbook Pro, 6 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng xác định, các đối tượng Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời, tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

