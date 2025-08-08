Lâm Đồng triệt phá nhóm cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng

Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Đoàn Bảy (sinh năm 1962), Lâm Thị Phước (sinh năm 1964), Nguyễn Thành Pháp (sinh năm 1994) cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng; Lâm Hán Tiến (sinh năm 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 1994) cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá.

Lực lượng chức năng xác định, vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm). Cả 3 đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay, trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Pháp vừa cho vay, vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Nhóm cho vay lãi nặng này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ.

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi, các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Công an đã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm, trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan…

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10%-20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

