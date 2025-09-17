Đà Nẵng: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng cho vay với lãi suất giao động từ 292% đến 1.582%/năm (gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật).

Qua trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú ở thành phố có dấu hiệu nghi vấn hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”

Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng Chu Đình Huy (30 tuổi), Chu Tâm Dương (22 tuổi), Chu Hữu Đông (30 tuổi) và Hoàng Khánh Duy (23 tuổi), đều quê tại Hà Nội, vào Đà Nẵng từ tháng 4/2025, thuê nhà để hoạt động cho vay theo 3 nhánh khác nhau.

Hằng ngày, các đối tượng xây dựng, sử dụng trang mạng xã hội Facebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng,” phát tờ rơi để quảng cáo và lập nhiều tài khoản Zalo hoạt động cho vay trên địa bàn thành phố.

Tang vật được lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng thu giữ của nhóm đối tượng cho vay với lãi suất lên tới 1.582%/năm. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi người vay liên hệ, các đối tượng trực tiếp kết bạn Zalo, sau đó đến nhà để tư vấn gói vay. Nếu có người đồng ý vay, các đối tượng sẽ giữ giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe... rồi mới thực hiện giải ngân.

Đặc biệt, khi giải ngân, các đối tượng sẽ trừ phí dịch vụ từ 5-10% trên tổng số tiền cho vay đồng thời, trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại người vay phải chia ra trả góp hằng ngày bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy cho vay với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm (gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật), thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tiếp tục điều tra, xác minh xử lý các đối tượng còn lại./.

Quảng Trị: Bắt giữ 3 đối tượng cho vay lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm Mức lãi suất các đối tượng cho vay cao gấp từ 12-31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định; số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.