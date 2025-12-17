An Giang: Báo tin giả cháy nổ, thanh niên bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Chiều 17/12, Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 2007, trú ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Trước đó, khoảng 10 giờ 40, ngày 2/12, Công an xã Nhơn Mỹ nhận được tin báo của Nguyễn Hoàng Sơn về việc xảy ra vụ cháy kho trấu ở ấp Nhơn An. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến ngay hiện trường vụ cháy để dập lửa.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến hiện trường thì không thấy bất cứ dấu hiệu nào của vụ cháy. Tiến hành kiểm tra, xác minh từ quần chúng nhân dân thì trên địa bàn ấp Nhơn An không xảy ra vụ cháy kho trấu như tin báo.

Ngay sau đó, Công an xã Nhơn Mỹ đã mời Nguyễn Hoàng Sơn đến trụ sở cơ quan để làm rõ vụ việc. Tại đây, Sơn khai nhận bản thân muốn trêu chọc nên mới bịa ra thông tin giả vụ cháy kho trấu tại ấp Nhơn An rồi báo cho Công an.

Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ cung cấp thông tin đúng, có thật, tuyệt đối không bịa đặt, tung tin giả gây xôn xao dư luận và làm mất an ninh trật tự địa phương.

Mọi hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Lâm Đồng xử lý 6 trường hợp đưa tin sai sự thật về thiên tai trên mạng xã hội Lâm Đồng xử lý 6 trường hợp đăng tải thông tin sai về thiên tai, cảnh báo người dân kiểm chứng tin tức từ các nguồn chính thống để tránh hoang mang.