Thông tin vụ “giải cứu nữ sinh bị chuốc thuốc lừa lên xe” là sai sự thật

Ngày 11/9, Công an Phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết qua xác minh, điều tra, đơn vị đã làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc “giải cứu nữ sinh lớp 7 bị chuốc thuốc, lừa lên xe đi Thành phố Hồ Chí Minh” lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trước đó vào ngày 8/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin: Vào rạng sáng cùng ngày, tại khu vực B’Lao Sire (Phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xảy ra “vụ giải cứu” một học sinh lớp 7 bị lừa đưa lên xe khách, xe còn có 4 nữ sinh và 1 nam sinh cùng lứa tuổi khác trong tình trạng không tỉnh táo, có người lạ mặt khả nghi.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an Phường 3 Bảo Lộc đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ các thông tin liên quan.

Theo kết quả xác minh, khoảng 2 giờ ngày 8/9, một học sinh lớp 7, trú tại Phường 3 Bảo Lộc, cùng một người bạn quen qua mạng xã hội đã chủ động liên hệ với nhà xe Nhật Đoan để mua vé đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện sự việc, gia đình em học sinh đã liên hệ với nhà xe và tài xế để đón em trở về nhà an toàn.

Tất cả hành khách trên chuyến xe nói trên đều đã đặt vé từ trước, được đón đúng địa chỉ theo thông tin đăng ký. Cơ quan Công an khẳng định không có tình trạng “giải cứu,” “chuốc thuốc” hay “người lạ khả nghi” như các bài viết thất thiệt trên mạng xã hội đã đề cập.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc nữ học sinh bị bắt cóc cho uống thuốc mê được giải cứu là thông tin bịa đặt, hoàn toàn không đúng sự thật, gây dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi làm rõ thông tin, Công an Phường 3 Bảo Lộc đã xác minh, mời các cá nhân liên quan đến việc đăng tải thông tin sai lệch lên làm việc.

Qua làm việc, các cá nhân này thừa nhận đã chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Các đối tượng đã tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Công an Phường 3 Bảo Lộc khẳng định sự việc trên không liên quan đến các hành vi lừa đảo hay mua bán người. Việc tung tin giả, bịa đặt là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Từ vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tự nhận định, suy diễn từ thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng. Người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, tin cậy. Người dân khi phát hiện thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc các tình huống nghi vấn ảnh hưởng đến an ninh trật tự cần chủ động báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cần nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận hành khách, đặc biệt là trẻ vị thành niên; chủ động xác minh thông tin, liên hệ người thân khi cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro.../.

Quảng Trị: Bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội Cơ quan chức năng Quảng Trị xác nhận tin bắt cóc trẻ em là bịa đặt, cảnh báo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.