An Giang: Cảnh giác hành vi lừa đảo, tạo dựng tình huống giả bắt cóc tống tiền

Công an tỉnh An Giang vừa có thông báo gửi lãnh đạo Công an 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mới của nhóm lừa đảo dựng chuyện bắt cóc trẻ em, học sinh, ép gia đình nạn nhân chuyển tiền.

Trước đó, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Phú Tân và Công an xã Phú An kịp thời xác minh, làm rõ 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới, tinh vi.

Nhóm đối tượng gọi điện thoại cho người nhà đe dọa con của họ đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc nếu không sẽ bán sang Campuchia. Nạn nhân là 2 học sinh lớp 12, mới tốt nghiệp trung học phổ thông.

Mới đây, gia đình của 2 học sinh ở hai phường Bình Đức, Mỹ Thới bị nhóm lừa đảo, gọi điện đe dọa tống tiền nhưng rất may vụ việc được phát hiện và ngăn chặn.

Thủ đoạn của các đối tượng là kết bạn qua Zalo với học sinh (thường là các em đang học ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông), rồi gọi điện mạo danh cán bộ Công an, thông tin các em có liên quan đến một vụ án “Lừa đảo hoặc vụ án ma túy xuyên quốc gia", yêu cầu hợp tác điều tra và thực hiện theo hướng dẫn. Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu đăng nhập vào App “ZOOM WORKPLACE”, đồng thời chúng cung cấp mã ID để các em tham gia nhóm chat.

Sau khi nạn nhân đăng nhập vào App, nhóm lừa đảo sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, sử dụng toàn bộ thông tin, tài khoản mạng xã hội, thực hiện cuộc gọi, nhắn tin cho người thân nói rằng đang bị bắt cóc, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc.

Chúng gửi số tài khoản cá nhân của chính bị hại để yêu cầu người nhà chuyển tiền nhưng người nhà không thể liên lạc được với con mình. Nhóm lừa đảo liên tục gọi đe dọa, thỏa thuận số tiền chuộc.

Thời điểm này, chúng yêu cầu nạn nhân (dẫn đường bằng Google maps) đến một nhà trọ, khách sạn do chúng chỉ định (thường lựa chọn các nhà nghỉ trên địa bàn xã giáp ranh với nơi xảy ra vụ việc) để tự thuê phòng.

Sau đó, nhóm lừa đảo liên tục yêu cầu nạn nhân tham gia vào cuộc gọi nhóm trên nền tảng Zoom, nhằm thao túng tâm lý, kể cả yêu cầu nạn nhân mượn dao, tự kề vào cổ, rồi chụp hình gửi về cho gia đình.

Nhóm này liên tục gọi điện yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc (qua số tài khoản cá nhân của chính nạn nhân đang bị giả tạo dựng tình huống bị bắt cóc) đến khi người nhà chuyển tiền, chúng mới thôi gọi điện và cho nạn nhân về nhà.

Đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới, tinh vi và có kịch bản chặt chẽ, nghi vấn do các tổ chức lừa đảo nước ngoài thực hiện.

Nhằm chủ động phòng ngừa với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang thông báo Công an 102 xã, phường và đặc khu trong tỉnh nắm và phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, phụ huynh nâng cao cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ mạo danh, không chuyển tiền khi chưa xác minh…

Khi nghi ngờ, người dân cần bình tĩnh, liên hệ ngay số điện thoại 113 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an gần nhất để được hỗ trợ và xác minh thông tin./.

