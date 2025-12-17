Quảng Trị: Bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt 14 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt trú tại nhiều địa phương trong nước, do Nguyễn Tiến Thiết (sinh năm 1992, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Trong số đó, có một đối tượng do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, vì vậy được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vào cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh triển khai 5 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới để kịp thời truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê xe ôtô để bỏ trốn về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành truy đuổi, bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Trị xác định với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, có tổ chức xuyên quốc gia, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan công an đã thu hồi số tiền do phạm tội mà có khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ, thu hồi thêm.

Ban chuyên án đang đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan và kêu gọi vận động đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú./.

