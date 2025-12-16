Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường bị đề nghị mức án cao nhất từ 7 đến 8 năm tù

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng) chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án về các tội: “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự, “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364-Bộ luật Hình sự, “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) mức án 7-8 năm tù; đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Đăk Lăk cũ) mức án từ 3-4 năm tù; Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk cũ) từ 24-30 tháng tù về cùng tội “Nhận hối lộ.”

Bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) bị đề nghị từ 3-4 năm tù về tội “Nhận hối lộ,” từ 5-6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ,” tổng hợp hình phạt chung là từ 8-10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) bị đề nghị từ 3-4 năm tù về tội “Môi giới hối lộ,” từ 3-4 năm tù về tội “Đưa hối lộ,” tổng hợp hình phạt chung là từ 6-8 năm tù.

Nhóm 7 bị cáo bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” bị đề nghị các mức án gồm: Dương Anh Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes) từ 5-6 năm tù, Hoàng Kiến An (luật sư) từ 30-36 tháng tù, Nguyễn Tiến Vy (bị cáo trong một vụ án hình sự) từ 30-36 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Hà (bị đơn trong một vụ án dân sự) từ 24-30 tháng tù, Nguyễn Xuân Hưng (cựu Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cũ) từ 12-15 tháng tù, Nguyễn Tiến Dũng (bị cáo trong một vụ án hình sự) từ 12-15 tháng tù, Trần Thị Thu Huyền (chị ruột bị cáo trong một vụ án hình sự) từ 9-12 tháng tù.

Nhóm 15 bị cáo bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ” bị đề nghị các mức án gồm: Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) từ 6-7 năm tù;

Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cựu thư ký Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao) từ 5-6 năm tù;

Nguyễn Hữu Thanh (cựu kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ), Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng Hành chính-Tư pháp, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng), Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bảo (luật sư) cùng mức đề nghị từ 4-5 năm tù;

Phạm Thanh Cường (kinh doanh tự do), Trần Văn Lợi (lao động tự do), Đỗ Đăng Thủy (nhân viên lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cũ) cùng mức đề nghị từ 3-4 năm tù;

Võ Trường Giang (nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa) từ 24-30 tháng tù;

Tô Thành Trung (cựu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk cũ), Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) cùng bị đề nghị từ 15-18 tháng tù;

Ngô Văn Nam (cựu thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế - nay là Tòa án Nhân dân khu vực 1, thành phố Huế) từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Bùi Thị Phương (cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Hoàng Thị Sung (lao động tự do) được đề nghị tuyên phạt tù bằng thời gian bị tạm giam.

Quang cảnh phiên tòa ngày 15/12. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Bản luận tội nêu rõ: hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng. Các bị cáo thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, tổng hợp 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Công tố viên nhận định, vụ án có sự cấu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài cơ quan tố tụng với tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ đặc biệt lớn: hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Điều này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức. Người môi giới hối lộ được xác định là người trung gian giữa những người đưa hối lộ và người nhận hối lộ để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo đã giúp sức, tiếp tay cho nhiều tội phạm, trong đó người nhận hối lộ là người lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, phá vỡ sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sự hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí còn nhiều bị cáo từng là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Viện Kiểm sát đề nghị, khi quyết định hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm Nhận hối lộ cao nhất, tiếp đến là Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ./.

