Sắp xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 18/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. Bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (biệt phái công tác về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

28 bị cáo này gồm: Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa), Nguyễn Ngọc Anh (luật sư Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Huy Luật), Hoàng Kiến An (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự), Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Đình Bảo), Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Hoàng Hà), Nguyễn Tiến Vy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Văn Lợi, Võ Trường Giang, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Thu Huyền (đều là lao động tự do)… bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về các tội: “nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự, “đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364-Bộ luật Hình sự, “môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự.

Trong số 28 bị cáo của vụ án này, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Tòa án Nhân dân huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ./.

Truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Cáo trạng kết luận, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng.