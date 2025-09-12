Truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 28 bị can về hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) và các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị can: Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 và khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Đức (cựu Thẩm phán, Chánh tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị can bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” gồm Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Thư ký, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp thuộc Văn phòng, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Huy Cẩn (cựu Thẩm phán, Phó Chánh Tòa dân sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nay là Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ).

Bị can Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là Tòa án Nhân dân Khu vực 10, tỉnh Gia Lai) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017…

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng truy tố nhiều bị can khác nguyên là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Thư ký và Luật sư về các tội "Đưa hối lộ," "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ."

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị can là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Chấp hành viên, Thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng), một số Tòa án, Viện Kiểm sát địa phương, cơ quan thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền là hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Cáo trạng kết luận, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn, trong số các bị can bị khởi tố có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân địa phương; 3 bị can nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát Nhân dân; 2 bị can nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị can là Luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị can là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với 28 bị can; phân công Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.