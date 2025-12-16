Cảnh cáo nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 70. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: Xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật các ông: Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Doãn Mậu Diệp, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 1 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác./.



Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim Chi và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Trần Ngọc Thuận, Võ Văn Chánh, Nguyễn Văn Tiến.