Hà Nội: Phạt tù đối tượng bỏ trốn trong ổ nhóm mua bán người

Ngày 11/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1988, trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán người” (theo quy định tại Điều 150, khoản 1, điểm a, Bộ luật Hình sự) và 9 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” (theo quy định tại Điều 151, khoản 1, điểm a, Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Lâm là 16 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đầu năm 2021, Nguyễn Văn Lâm mở quán Karaoke NewWord ở thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cũ - nay là xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ).

Khoảng tháng 5/2022, Lâm thuê Trịnh Thị Như (sinh năm 2001) và Trần Đại Ka (sinh năm 1999) làm quản lý. Để tăng số lượng khách đến hát nhằm tăng thu nhập, Lâm và Ka đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook tìm kiếm, thuê hoặc mua các phụ nữ trẻ về làm nhân viên của quán.

Sau đó, sử dụng các nhân viên này ăn mặc gợi cảm để phục vụ rót bia, chọn bài cho khách tại các phòng hát. Do một số nhân viên có hình thức xấu hoặc không được khách chọn hát cùng nên Lâm, Ka và Như đã bán các nhân viên này cho Nguyễn Đình Tỵ (sinh năm 1977) là chủ quán Karaoke Hoàng Gia ở xã Vân Côn (Hà Nội).

Giữa tháng 5/2023, Lâm và Ka đã mua chị H (sinh năm 2000) từ một người đàn ông không quen biết tại 1 quán hát nằm trên địa bàn thành phố Hải Dương (cũ) với giá 20 triệu đồng rồi đưa chị H về quán hát và giao cho Ka, Như quản lý.

Khi về làm nhân viên cho quán Karaoke NewWord thì chị H không làm việc được, không được khách chọn ngồi hát cùng nên Lâm chỉ đạo Ka bán chị H cho quán hát khác.

Cùng thời điểm này, Tỵ liên lạc với Ka hỏi mua nhân viên nữ nên được Ka cho xem ảnh chị H. Sau khi xem ảnh, Tỵ đồng ý mua.Ngày 21/5/2023, Tỵ bắt taxi từ quán Karaoke Hoàng Gia ở xã Vân Côn (Hà Nội) đến quán Karaoke NewWord để đón chị H.

Tại đây, Tỵ gặp Ka cùng Như và thỏa thuận mua chị H với giá 25 triệu đồng. Tỵ đã chuyển khoản 25 triệu đồng cho Như để trả tiền mua chị H rồi đưa nữ tiếp viên về quán Karaoke Hoàng Gia.

Sau khi bán được chị H, Như đã đưa cho Ka 1 triệu đồng và thông báo cho Lâm biết, rồi chuyển 20 triệu đồng cho Lâm. Số tiền còn lại, Như sử dụng chi tiêu cho quán.

Ngoài ra, khoảng cuối tháng 5/2023, Lâm và Ka đã mua cô gái trẻ tên L (sinh năm 2007, thời điểm đó L mới 15 tuổi 11 tháng 13 ngày) từ người đàn ông là chủ một quán Karaoke với giá 18 triệu đồng và đưa về làm nhân viên tại quán Karaoke NewWorld.

Thấy hình thức của L không ưa nhìn nên Lâm bảo Ka bán lại L cho quán karaoke khác. Ka đã liên hệ với Tỵ và gửi hình ảnh của cháu L cho Tỵ xem thì Tỵ đồng ý mua thiếu nữ với giá 19 triệu đồng.

Ngày 28/4/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Tỵ 22 năm tù, Ka 16 năm tù về cùng 2 tội: “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi.” Trịnh Thị Như bị phạt 6 năm tù về tội “Mua bán người.”

Riêng đối với Nguyễn Văn Lâm, sau khi phạm tội và bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội "Mua bán người," Lâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22/5/2025, Nguyễn Văn Lâm bị Công an thành phố Hà Nội bắt theo quyết định truy nã và phục hồi điều tra bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 2 người đàn ông đã bán chị H và cháu L cho Lâm và Ka, quá trình điều tra, Lâm khai không biết tên, tuổi, địa chỉ của 2 đối tượng này. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không làm rõ được nên không có căn cứ để xử lý./.

