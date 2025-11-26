Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế chống mua bán người

Trong các ngày 24-26/11, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên họp cấp cao đánh giá việc thực hiện “Kế hoạch hành động toàn cầu phòng, chống mua bán người” nhân kỷ niệm 15 năm thông qua văn kiện này.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock cảnh báo tình trạng mua bán người đang gia tăng về số lượng và mức độ tinh vi do công nghệ số; nhấn mạnh cần siết chặt pháp luật, xử lý nghiêm tội phạm và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn nạn này.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính sách Guy Ryder kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư mạnh mẽ hơn vào hỗ trợ nạn nhân, tăng cường hợp tác xuyên biên giới và bảo đảm mọi chính sách phòng chống mua bán người đều “lấy nạn nhân làm trung tâm."

Nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước số lượng nạn nhân trẻ em gia tăng, sự lan rộng của nạn lừa đảo trên nền tảng số và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Việt Nam coi phòng chống mua bán người là ưu tiên cao và thời gian qua đã đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó có việc sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024. Việt Nam cũng tích hợp nội dung chống mua bán người vào các chính sách lớn, trong đó có việc thực hiện Thỏa thuận Toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và hợp pháp.

Đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ các kênh di cư an toàn và hợp pháp; tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ, trong đó có hợp tác công-tư trên cơ sở trách nhiệm chia sẻ và tôn trọng chủ quyền quốc gia; đồng thời ưu tiên đẩy nhanh việc ký và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng nhằm tăng cường ứng phó với các hình thức mua bán người đang gia tăng trong môi trường số.

Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế trong nỗ lực chung nhằm bảo vệ con người và xây dựng một thế giới an toàn, công bằng và nhân đạo hơn cho mọi người.

Việt Nam cùng 43 nước từ nhiều khu vực trên thế giới đã cùng ra “Tuyên bố chung về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ”. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Cũng trong ngày 24/11, bên lề Phiên họp cấp cao, Việt Nam cùng 43 nước từ nhiều khu vực trên thế giới đã cùng ra “Tuyên bố chung về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ” do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Hàn Quốc tại Liên hợp quốc thay mặt nhóm trình bày.

Tuyên bố chung nhấn mạnh quan ngại trước sự gia tăng của mua bán người liên quan đến các mô hình lừa đảo trực tuyến, kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu, huy động khu vực tư nhân và các cơ chế Liên hợp quốc nhằm đối phó hiệu quả hơn với các hình thức tội phạm đang phát triển nhanh trên môi trường số./.

Việt Nam đã đạt được kết quả vượt bậc trong phòng, chống mua bán người Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam, cho biết IOM ghi nhận những kết quả vượt bậc của Việt Nam về công tác phòng, chống mua bán người.