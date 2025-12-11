Củng cố hồ sơ để khởi tố tội giết người trong vụ đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải

Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đang dắt chiếc xe máy điện sát mép đường thì bị người đàn ông đi cùng bất ngờ đẩy mạnh ra giữa đường, đúng lúc xe tải đang lao tới. Sự việc khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ việc xảy ra trên đường tỉnh 429, xã Phượng Dực, Hà Nội. Cán bộ trong clip là Đại úy Nguyễn Duy Điệp (sinh năm 1987), hiện công tác tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8. Chiều 11/12/2025, tổ công tác của đội được phân công tuần tra, kiểm soát tại địa bàn.

Khoảng 13 giờ 35, tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, biển số có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và đưa về chốt làm việc. Đại úy Điệp trực tiếp dắt chiếc xe mang biển kiểm soát 29AA-182.89.

Trong lúc đang dắt xe, người đàn ông bất ngờ vòng ra phía sau, giữ chặt cả người và xe, rồi đẩy mạnh về phía trước khiến Đại úy Điệp cùng chiếc xe máy điện lao thẳng ra đường, ngay trước đầu xe tải biển số 30M-30209 đang di chuyển theo hướng ngược chiều.

Cú đẩy khiến cán bộ Cảnh sát giao thông ngã xuống đường. Tài xế xe tải phanh gấp, tránh được tai nạn nghiêm trọng, nhưng chiếc xe máy điện bị cán nát. Đại úy Điệp kịp xoay người né bánh xe, thoát khỏi thương vong.

Ngay sau hành vi nguy hiểm, người đàn ông bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng được xác định là Đặng Từ Minh, sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, Hà Nội. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Phượng Dực thụ lý. Các đơn vị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) phối hợp củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố tội giết người và chờ Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Đoạn clip gây bức xúc mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này không chỉ coi thường pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng của cán bộ đang thi hành công vụ. Nếu chỉ dừng ở mức vi phạm giao thông, người đàn ông sẽ bị xử phạt hành chính, nhưng việc đẩy Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải khiến đối tượng phải đối diện xử lý hình sự về tội danh giết người hoặc chống người thi hành công vụ theo quy định pháp luật./.