BV Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoạt động trong quý 1/2026 với 300 giường bệnh

Ngày 11/12, Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết vào ngày 19/12, sau khi nhà thầu bàn giao hạng mục xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình cho Bộ Y tế, bệnh viện tiếp đó sẽ chuẩn bị trang thiết bị, máy móc.

Chậm nhất trong quý 1/2026, cơ sở này sẽ tiếp nhận bệnh nhân.

Bệnh viện đề xuất khởi động hoạt động trong giai đoạn đầu với 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh. Khi hệ thống hoạt động ổn định, bệnh viện sẽ căn cứ mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế.

Theo ông Hùng, cơ sở 2 được thiết kế theo chuẩn châu Âu với trang thiết bị hiện đại hơn cơ sở 1. Tổng mức đầu tư cơ sở 2 vượt 5.000 tỷ đồng cho 1.000 giường bệnh, tương ứng hơn 5 tỷ đồng/giường bệnh, với trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại tạo điều kiện để bệnh viện triển khai các kỹ thuật chất lượng cao, đồng bộ. Toàn bộ trang thiết bị được cấu hình đồng bộ, tạo ra môi trường làm việc tối ưu và điều kiện để triển khai các kỹ thuật phức tạp.

Quá trình hoàn thiện cơ sở 2 được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, đảm bảo các hạng mục mua sắm và kỹ thuật chính xác, hiệu quả. Cơ sở 2 của bệnh viện đi vào hoạt động sẽ giải quyết cơ bản vấn đề quá tải bệnh viện diễn ra trong nhiều năm qua.

Về đội ngũ nhân lực y tế khi bệnh viện đi vào hoạt động, ông Hùng cho hay, bệnh viện đã bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực từ nhiều năm trước. Nhiều bác sỹ được tuyển từ 6-7 năm nay đã trải qua quá trình đào tạo thực chiến tại bệnh viện và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở mới.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng liên tục tuyển thêm bác sỹ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên đồng thời nhận hồ sơ từ các trường y, trường nghề.

Bệnh viện đầu tư toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực, đảm bảo chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở sẽ tương đồng, đi kèm với luân chuyển nhân lực từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2. Tuy nhiên, một số phẫu thuật đặc biệt và phức tạp vẫn duy trì tại Hà Nội, nhưng việc phân tuyến trong nội bộ bệnh viện sẽ được thiết lập rõ ràng để bảo đảm chất lượng và an toàn người bệnh.

Song song với nâng cao kỹ năng nhân lực, bệnh viện tiếp tục bổ sung trang thiết bị hiện đại, trong đó có kế hoạch đầu tư thêm robot phẫu thuật nhằm tăng độ chính xác, chất lượng mổ và kết quả điều trị./.

Gấp rút hoàn thiện Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đang khẩn trương hoàn thiện, dự kiến khai trương ngày 19/12, nâng cao dịch vụ y tế khu vực.