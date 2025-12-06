CLB Nhân đạo Sala: 15 năm lan tỏa yêu thương, thắp hy vọng tại Tuyên Quang

Từ ngày 5-7/12, Câu lạc bộ Nhân đạo Sala đã triển khai các chương trình thiện nguyện quy mô lớn tại Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập (2010-2025).

Trọng tâm của chương trình gồm hai hoạt động chính: khám và phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Chiêm Hóa, đồng thời khánh thành điểm trường mới tại xã Kiến Thiết, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào dân tộc.

Trong ba ngày tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, đoàn y bác sỹ Câu lạc bộ nhân đạo Sala đã phối hợp cùng y bác sỹ địa phương tiến hành khám sàng lọc và phẫu thuật cho người dân. Tổng cộng có gần 100 trường hợp được khám sàng lọc, trong đó gần 30 bệnh nhân có dị tật hoặc di chứng vận động phức tạp đã được phẫu thuật và can thiệp y khoa.

Bác sỹ Hà Văn Linh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa cho hay Chương trình không chỉ chữa lành bệnh tật cho nhiều người dân mà còn mang đến niềm tin và hy vọng mới cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khó khăn về điều kiện tài chính và đi lại.

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh thăm khám cho trẻ em tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa trước khi chỉ định phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhân đạo Sala kiêm Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam cho hay các hoạt động của câu lạc bộ như một lời tri ân đến đồng bào các dân tộc đã che chở ngành y trong những năm gian khó kháng chiến và để tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Song song với chương trình khám bệnh, đoàn đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường Khau Luông-Khau Làng tại xã Kiến Thiết. Công trình gồm hai phòng học khang trang, được xây dựng hoàn toàn từ nguồn lực xã hội hóa do các thành viên Câu lạc bộ và nhà hảo tâm đóng góp trên mảnh đất rộng khoảng 2.000 m² do một hộ dân địa phương hiến tặng.

Việc xây dựng điểm trường mới không chỉ đơn thuần là dựng lớp học, mà còn mang ý nghĩa lớn trong hành trình của Sala: từ chữa lành thân thể đến nâng đỡ tri thức, san sẻ gánh nặng thiếu thốn cơ sở giáo dục vùng cao sau nhiều năm. Một điểm trường mới có nghĩa là thêm nhiều cánh cửa mở ra cho trẻ em vùng cao, để các em có cơ hội đi xa hơn chính hoàn cảnh của mình.

Câu lạc bộ Nhân đạo Salavvà các nhà tài trợ tham dự lễ khánh thành giai đoạn I điểm trường Khau Luông – Khau Làng, Trường Mầm non Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Lê Hồng Việt - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Thiết cho biết Xã vốn đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất trường học thiếu thốn. Công trình này vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp cô và trò có nơi dạy học tốt hơn mà còn góp phần vào tiêu chí cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới.

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh nhấn mạnh qua 15 năm, hàng nghìn lượt bệnh nhân được thăm khám, điều trị, phẫu thuật tại địa phương hoặc được chuyển về Bệnh viện Việt Đức để can thiệp sâu. Mỗi ca bệnh được chữa lành không chỉ mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh mà còn mở ra cơ hội hòa nhập đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng cao, biên giới. Những nỗ lực ấy của Sala đã được ghi nhận từ gia đình người bệnh, cộng đồng và các cấp, ngành y tế./.

