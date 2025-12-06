Sau vụ việc tại Mailisa, liệu có lỗ hổng trong quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm?

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 diễn ra ngày 6/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc thu hồi mỹ phẩm của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa và cung cấp thông tin về quy trình quản lý các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường.

Cơ chế "Doanh nghiệp công bố-Cơ quan chức năng hậu kiểm"

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (khoản 3 Điều 71); Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm (khoản 1 Điều 46), Bộ Y tế ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố với lý do Công ty không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF).

Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) là các tài liệu kỹ thuật chi tiết về chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm. Không yêu cầu PIF trong hồ sơ công bố sản phẩm, tuy nhiên, cơ sở công bố phải có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình để cơ quan chức năng kiểm tra, Công ty MK Skincare không xuất trình được nên bị thu hồi và xử lý vi phạm.

Để ngăn ngừa các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết thêm việc quản lý sản phẩm mỹ phẩm thực hiện theo Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm, Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm và các văn bản pháp luật về Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế “Doanh nghiệp công bố sản phẩm-Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm.”

Cụ thể, doanh nghiệp thông báo với cơ quan nhà nước việc đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông; Cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau khi công bố theo nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra xác suất), ưu tiên kiểm tra đối với doanh nghiệp, sản phẩm có nhiều nguy cơ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có tồn tại lỗ hổng trong quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm hay không? Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay cơ chế quản lý “Doanh nghiệp công bố sản phẩm-Cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm” theo đúng quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết. Cơ chế này cũng tương tự quy định quản lý mỹ phẩm của EU và nhiều nước phát triển. Cơ chế này hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuân thủ, làm ăn chân chính, sớm đưa các sản phẩm có chất lượng phục vụ người dân.

Cán bộ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt giữa mỹ phẩm hàng giả và hàng thật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các Bộ, ngành, cơ quan chức năng (Công Thương, Tài chính, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia…) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc; Quản lý thị trường quản lý hoạt động kinh doanh; Hải quan quản lý việc thông quan, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Sửa đổi tăng chế tài xử phạt

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, để tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục rà soát ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện hành lang pháp lý đối với lĩnh vực mỹ phẩm; tham mưu Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe mạnh đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ Y tế cũng xây dựng Hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để quản lý và truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành và các đơn vị như Công Thương, Tài chính, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Công an, Biên phòng…trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; tăng cường quản lý việc kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, trong đó có mỹ phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm và chuyển cơ quan Công an nếu có dấu hiệu hình sự; gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương đối với các vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn./.

