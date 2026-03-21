Đắk Lắk: Sáu trường hợp bị chó nghi mắc bệnh dại tấn công đã được tiêm vaccine

Ngày 21/3, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại sau khi ghi nhận vụ việc 6 trường hợp bị chó nghi mắc bệnh dại tấn công trên địa bàn thôn Thành Công, xã Ea Na.

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Ea Na, ông Đ.H.Q (trú tại thôn Thành Công, xã Ea Na) nuôi 2 con chó.

Đầu tháng 2/2026, một con có biểu hiện nghi mắc bệnh dại và đã chết, được gia đình tự chôn tại khu vườn phía sau nhà.

Đến ngày 15/3, con chó còn lại xuất hiện biểu hiện hung hăng, đã cắn 6 người (gồm 3 người trong gia đình ông Q và 3 người dân) và cắn thêm 3 con chó của các hộ lân cận.

Hiện, 6/6 trường hợp đã được tiêm vaccine phòng dại. Với 3 con chó bị cắn, lực lượng chức năng đã bắt nhốt và theo dõi. Các đơn vị cũng phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại khu vực.

Theo nhận định của ngành Y tế Đắk Lắk, các trường hợp bị chó nghi mắc bệnh dại tấn công tại xã Ea Na đều sinh sống tại cùng một khu vực dân cư, với tính chất diễn biến nhanh, phạm vi tiếp xúc rộng và nguy cơ lây truyền cao.

Trước tình hình trên, để kịp thời kiểm soát nguồn lây, chủ động khống chế dịch bệnh ngay từ ban đầu, bảo vệ sức khỏe nhân dân và không để xảy ra trường hợp tử vong do bệnh dại, Sở Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.

Ủy ban Nhân dân xã Ea Na cần tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tổng đàn chó, mèo trên địa bàn; yêu cầu các hộ nuôi ký cam kết quản lý, nuôi nhốt, không thả rông; tổ chức tiêm phòng vaccine dại đạt tỷ lệ cao theo quy định.

Trạm Y tế xã cần quản lý, theo dõi chặt chẽ các trường hợp bị phơi nhiễm; tổ chức vận động người dân đi tiêm phòng đầy đủ, kịp thời, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương điều tra dịch tễ, đánh giá toàn diện nguy cơ và hướng dẫn xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Trong đó, Trung tâm tập trung rà soát đầy đủ các yếu tố nguy cơ tại cộng đồng, bao gồm: tình hình quản lý đàn chó, mèo; tỷ lệ tiêm phòng; phạm vi tiếp xúc của động vật nghi dại; khả năng phát sinh thêm các trường hợp phơi nhiễm; hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch, đặc biệt là xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm soát nguồn lây.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết khi thời tiết chuyển sang nắng nóng, nguy cơ bệnh dại có xu hướng gia tăng. Ngành Y tế đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kịp thời đến cơ sở y tế để được sơ cứu và tiêm phòng sau phơi nhiễm, tránh những trường hợp tử vong đáng tiếc.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2026, xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành quyết định công bố về dịch bệnh dại động vật trên địa bàn. Ổ dịch xảy ra tại buôn Buôn Đôn và Ea Rông vào ngày 27/2.

Vùng bị uy hiếp trong phạm vi 3km xung quanh ổ dịch. Ủy ban Nhân dân xã đã khoanh vùng, tiêm phòng bắt buộc và lập chốt kiểm dịch kiểm soát vận chuyển.

Theo thống kê, năm 2025, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại, là một trong những địa phương có số ca mắc khá cao so với cả nước. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không có khả năng cứu chữa./.

