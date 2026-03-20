Bé trai nuốt nhiều viên nam châm nhỏ trong đồ chơi gây thủng ruột

Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, các bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi (5 tuổi, ở Hà Tĩnh) với nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột. Đáng chú ý, các triệu chứng ban đầu của trẻ rất khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với bệnh lý thông thường.

Theo chia sẻ của gia đình, trước khi vào viện, trẻ xuất hiện biểu hiện tiểu buốt. Khi đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương thăm khám, kết quả siêu âm và xét nghiệm tại bệnh viện địa phương cho thấy trẻ bị viêm bàng quang và được kê đơn điều trị tại nhà. Trong thời gian dùng thuốc tại nhà, các triệu chứng không cải thiện, trẻ được tái khám và chụp X-quang phát hiện dị vật trong ổ bụng. Sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Mẹ bệnh nhi cho hay gia đình hoàn toàn không biết trẻ đã nuốt dị vật từ khi nào. Những khối nam châm xếp hình của đồ chơi khá to nên chắc con không thể nuốt được. Không ngờ con lại có thể tách chúng ra và cho vào miệng. Ở nhà, con không có biểu hiện bất thường ngoài việc đi tiểu buốt nên gia đình không phát hiện ra.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng và theo dõi diễn biến, các bác sỹ nhận thấy dị vật trong đường tiêu hóa không di chuyển theo thời gian. Thông thường, dị vật trong đường tiêu hóa sẽ được nhu động ruột đẩy dần ra ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dị vật không di chuyển. Từ thông tin gia đình cung cấp về loại đồ chơi có các viên nam châm nhỏ có thể hút vào nhau, các bác sỹ chẩn đoán trẻ đã nuốt phải nhiều viên nam châm trong nhiều thời điểm. Sau khi xác định dị vật có từ tính và không thể tự đào thải ra ngoài, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho trẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện nhiều viên nam châm nhỏ dính vào nhau thành một chuỗi, gây thủng ruột. Các bác sỹ phẫu thuật đã tiến hành lấy dị vật. Sau 4 ngày, bệnh nhi đã sinh hoạt bình thường, bắt đầu được tập ăn trở lại và dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.

Bác sỹ Vũ Thanh Tú - Trung tâm Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do nuốt phải các dị vật như cúc áo, đồng xu, tăm hoặc chi tiết nhỏ của đồ chơi. Đặc biệt là các chi tiết có từ tính, có thể gây nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Nam châm là vật liệu có từ tính mạnh. Khi trẻ nuốt từ hai viên trở lên ở các thời điểm khác nhau, chúng có thể nằm ở các đoạn ruột khác nhau nhưng vẫn hút dính vào nhau qua thành ruột. Lực hút này tạo áp lực kéo dài lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến hoại tử và thủng ruột. Nếu không được phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tắc ruột, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng.

Các bác sỹ khuyến cáo, trẻ nhỏ thường hiếu động, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi có thói quen khám phá thế giới xung quanh bằng tay và miệng. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ, tránh các vật nhỏ, sắc nhọn dễ làm tổn thương hoặc đồ chơi nhỏ có từ tính mà trẻ dễ nuốt phải. Trong trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, nôn, rối loạn tiêu hóa… hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời./.

Cấp cứu kịp thời bé trai 2 tuổi mắc dị vật là pin cúc áo trong thực quản Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa nội soi cấp cứu, gắp thành công dị vật là cụm pin cúc áo mắc trong thực quản của một bé trai 2 tuổi, tránh được nguy cơ biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.