Một bệnh nhi người Campuchia hóc dị vật được bác sỹ Việt Nam cấp cứu kịp thời

Tối 22/9, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhi người Campuchia hóc dị vật là hạt mãng cầu (hạt na) nhưng bị bỏ quên 20 ngày và chẩn đoán viêm phổi nặng từ tuyến trước chuyển lên.

Khoảng 18 giờ ngày 17/9, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận bé K.S.R (13 tháng tuổi, người Campuchia), được chuyển viện từ tuyến trước với chẩn đoán viêm phổi nặng. Người nhà cho biết, khoảng 20 ngày trước, bé có dấu hiệu ho, thở khò khè, không sốt và được gia đình mua thuốc về uống.

Dù uống thuốc liên tục nhưng các dấu hiệu bệnh không hề thuyên giảm. Hai ngày trước khi nhập viện, bé có dấu hiệu thở mệt và tím môi, được đưa vào bệnh viện tại Campuchia. Do tình trạng khó thở ngày càng nghiêm trọng, người nhà quyết định xin chuyển qua Việt Nam điều trị.

Sau khi sang Việt Nam, gia đình đưa bé vào một bệnh viện trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại đây, bé bị suy hô hấp nặng, tím tái và được đặt nội khí quản thở máy 2 ngày, sử dụng kháng sinh, vận mạch… nhưng tình trạng không cải thiện và chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời điểm nhập viện, các bác sỹ ghi nhận bé còn tím dù được thở máy, nồng độ oxy trong máu giảm, bụng mềm, tràn khí dưới da vùng ngực cổ. Chụp phim X-quang cho thấy, phổi bệnh nhân viêm và bị xẹp bên trái. Chụp thêm CT scan nhìn rõ bệnh nhân bị xẹp toàn bộ phổi trái, bít tắc hoàn toàn phế quản gốc trái. Lúc này các bác sỹ nghĩ đến khả năng trẻ bị dị vật hoặc nút dịch nhầy, tràn khí phổi phải, tràn khí trung thất.

Sau hội chẩn toàn viện, các bác sỹ thực hiện nội soi đường hô hấp, ghi nhận phế quản gốc phải có dị vật cứng màu nâu đen, di động lên xuống theo nhịp thở, bít kín lòng phế quản. Các bác sỹ đã tiến hành gắp dị vật là một hạt mãng cầu (hạt na) ra khỏi thanh môn, lúc này, phế quản gốc hai bên và các phế quản phân nhánh thông thoáng trở lại.

Các bác sỹ cho biết, do hạt mãng cầu cứng, có bề mặt trơn láng nên di chuyển lên xuống, qua lại liên tục giữa phế quản gốc phải và trái, vì thế trẻ chịu được dị vật này trong thời gian dài (20 ngày).

Được biết, gia đình thường để trẻ tự ăn thức ăn, trái cây nên không biết trẻ bị hóc dị vật từ lúc nào. Hiện trẻ đang được chăm sóc, điều trị viêm phổi tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cảnh báo: Dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, luôn có người trông nom, chăm sóc và theo dõi trẻ dưới 3 tuổi.

Khi phát hiện trẻ ngậm phải vật lạ trong miệng, hãy bình tĩnh, không gây hốt hoảng, sợ hãi cho trẻ. Tuyệt đối không tự ý dùng tay móc khi không thấy dị vật, vì có thể làm dị vật lọt sâu hơn vào đường thở. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần lấy hết hạt trong trái cây, lọc xương trong thức ăn trước khi cho trẻ ăn và để các loại thuốc viên của người lớn xa tầm với của trẻ./.

