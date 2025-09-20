Kịp thời cấp cứu ngư dân bị ngộ độc nặng trên biển

Ngày 20/9, Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết tàu KN 215 thuộc Chi đội đã kịp thời cấp cứu một ngư dân bị ngộ độc nặng khi đang khai thác hải sản trên vùng biển phía Nam Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 19/9, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam, Tàu KN 215 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2, Kiểm ngư Việt Nam) nhận được tin cầu cứu từ tàu cá KG 95054 TS cho biết một ngư dân trên tàu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tàu KN 215 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá có ngư dân bị bệnh.

Sau khoảng 45 phút, tàu KN 215 đã tiếp cận được tàu cá. Tổ y tế lập tức sang tàu cá đưa bệnh nhân về tàu KN 215 để cấp cứu.

Qua thăm khám, bệnh nhân được xác định là ông Trần Văn Thích (sinh năm 1969, trú tại tỉnh An Giang) có dấu hiệu ngộ độc nặng: sốt, huyết áp cao và không ổn định, nôn ói, tiêu chảy. Tổ y tế đã tiến hành cấp cứu, cho uống thuốc và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Đến 23 giờ cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, không còn nôn ói, tiêu chảy.

Sau khi cấp phát thuốc, tổ y tế đã bàn giao bệnh nhân lại cho tàu cá, đồng thời hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa ngư dân bị bệnh vào bờ để tiếp tục điều trị, bảo đảm an toàn tính mạng./.

