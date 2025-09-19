Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân bị rắn cắn khi đang đánh bắt hải sản

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, tàu 276 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng) đã cấp cứu ngư dân bị rắn biển cắn khi đang đánh bắt hải sản.

Cụ thể, lúc 9 giờ 20 phút ngày 19/9, tàu 276 nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu cá KG 91423 TS do ông Trần Thanh Long (trú tại Hòn Đất, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Ông Long thông tin trên tàu có ngư dân Lê Văn Trì (thường trú tại xã Mỹ Phú Đông, tỉnh An Giang) bị rắn biển cắn khi khai thác hải sản, sức khỏe bắt đầu tiến triển xấu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tàu 276 nhanh chóng cơ động tiếp cận vị trí tàu cá, triển khai xuồng đưa Tổ Quân y sang cấp cứu ngư dân.

Qua thăm khám, bệnh nhân ở tình trạng bắt đầu bị kích thích nhẹ, huyết áp cao, mạch nhanh, vùng cánh tay bị rắn biển cắn đau nhức, phù nề.

Tổ Quân y đã nhanh chóng băng ép vết thương, truyền dịch, giảm đau, kháng viêm và hạ huyết áp cho nạn nhân.

Sau sơ cứu, sức khỏe ngư dân tạm thời ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên bác sỹ trên tàu 276 đã đề nghị tàu cá khẩn trương đưa ngư dân bị rắn cắn vào bờ để tiếp tục điều trị chuyên sâu./.

