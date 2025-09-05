Xã hội

Khánh Hòa: Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp nặng

Sáng 5/9, ngư dân Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1980) được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng hôn mê, suy tuần hoàn, suy hô hấp và suy thận cấp.

Đặng Tuấn
Một ngư dân gặp nạn trong quá trình lao động trên biển được đưa vào cấp cứu ở Bệnh xá Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 5/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân bị tai biến giảm áp nặng.

Bệnh nhân là Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1980, quê ở Lý Sơn, Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá QNg 96678 TS.

Trước đó, ngày 4/9, trong lúc lặn bắt hải sản ở độ sâu 40-43m, anh Quang có biểu hiện bị giảm áp nặng, hôn mê sâu và liệt hai chi dưới.

Mặc dù đã được các ngư dân trên tàu hỗ trợ tái tăng áp nhiều lần nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 5/9, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng hôn mê, suy tuần hoàn, suy hô hấp và suy thận cấp.

Trước tình trạng đó, đội ngũ y, bác sỹ của bệnh xá đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, bao gồm hồi sức tim phổi, thở ôxy, truyền dịch và sử dụng thuốc vận mạch.

Đồng thời, bệnh xá đã hội chẩn trực tuyến với Viện Y học Hải quân để thống nhất phác đồ điều trị. Bệnh nhân được thực hiện tái tăng áp kéo dài kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng, tiên lượng của bệnh nhân vẫn còn rất dè dặt./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bệnh xá đảo Song Tử Tây #Vùng 4 Hải quân #Hôn mê sâu
