Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ

Chiều 17/12, tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác của Quốc hội do ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

Cùng tham gia có ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV và đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng đến các vị linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân Giáo phận Cần Thơ có mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và chuẩn bị đón Năm mới 2026 với sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong việc đạo và đời.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết mỗi mùa Giáng sinh đến không chỉ là ngày Lễ của đồng bào công giáo mà còn là dịp cộng đồng dân cư lan tỏa những giá trị nhân văn phổ quát như giá trị về hòa bình, tình yêu thương và lòng bác ái, đề cao phẩm giá con người, sự gắn kết gia đình, lòng hướng thiện, trách nhiệm xã hội...

Những giá trị này không chỉ lan tỏa trong mùa Giáng sinh mà đã trở thành nếp sống thường xuyên của đồng bào công giáo và nhân dân cả nước.

Trong công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách, Quốc hội Việt Nam cũng tuân thủ những giá trị nhân văn trên.

Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp của đồng bào công giáo, các vị linh mục, tu sỹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào công giáo đã đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm trong lòng dân tộc và thực hiện “tốt đời đẹp đạo.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà mừng Giáng sinh cho Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Các giáo hạt, giáo xứ của Giáo phận Cần Thơ cũng gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ về xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và tham gia các hoạt động đối ngoại của địa phương, luôn ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của người dân.

Linh mục PL Nguyễn Văn Vinh, Chánh xứ Giáo xứ Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ bày tỏ vui mừng được đón tiếp lãnh đạo Quốc hội và đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Lễ Chúa Giáng sinh tại Tòa Giám mục.

Theo Linh mục PL Nguyễn Văn Vinh, hiện Giáo phận Cần Thơ gồm thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, với 142 giáo xứ lớn nhỏ. Thời gian qua, Giáo phận Cần Thơ luôn ý thức và nỗ lực thực hiện tốt phương châm “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào,” tích cực tham gia các hoạt động bác ái-xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Tòa Giám mục, Linh mục PL Nguyễn Văn Vinh bày tỏ cảm ơn các cơ quan Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các sinh hoạt tôn giáo của Giáo phận được diễn ra ổn định, đúng pháp luật, góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho Giám mục Tri Bửu Thiên và các vị Linh mục, tu sỹ tại Nhà hưu dưỡng Thánh Giuse thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ./.

