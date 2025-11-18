Multimedia

Infographics

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc 2025: Tôn vinh bản sắc Việt Nam và di sản Mường

Từ 18-23/11, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc, mang đến không gian văn hóa đa sắc, tôn vinh di sản Mường và bản sắc dân tộc Việt.

vna-potal-tuan-dai-doan-ket-cac-dan-toc-di-san-van-hoa-viet-nam-nam-2025-noi-ton-vinh-ban-sac-viet-nam-va-di-san-muong.jpg

Từ ngày 18-23/11/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam.”

Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu và sống động giữa lòng Thủ đô với hàng loạt hoạt động đặc sắc được tổ chức: Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025; Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch;” Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại “Ngôi nhà chung;” Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hoạt động “Sắc màu văn hóa lễ hội;” Trình diễn dân gian, giao lưu và giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đại đoàn kết các dân tộc #bản sắc Việt Nam #di sản Mường #Di sản văn hóa #Trình diễn dân gian TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Đại Đoàn kết toàn Dân tộc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Thương mại song phương Việt Nam-Kuwait

Thương mại song phương Việt Nam-Kuwait

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Kuwait cũng ngày càng phong phú và có giá trị cao hơn trong thời gian qua, bao gồm hàng nông, thủy sản, trái cây, đồ gỗ...

Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri

Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri

Hội nghị giới thiệu người ứng cử tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tổ chức giữa hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai), từ ngày 17/12/2025 đến ngày 25/1/2026.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Kuwait diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2026.

Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%

Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng 250.000–350.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,2%.