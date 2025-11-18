Tuần Đại đoàn kết các dân tộc 2025: Tôn vinh bản sắc Việt Nam và di sản Mường

Từ 18-23/11, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc, mang đến không gian văn hóa đa sắc, tôn vinh di sản Mường và bản sắc dân tộc Việt.

Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu và sống động giữa lòng Thủ đô với hàng loạt hoạt động đặc sắc được tổ chức: Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025; Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch;” Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại “Ngôi nhà chung;” Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hoạt động “Sắc màu văn hóa lễ hội;” Trình diễn dân gian, giao lưu và giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc…/.