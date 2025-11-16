Các khu phố ở Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 16/11, đồng loạt các thôn, khu phố ở tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Tham dự Ngày hội ở tỉnh Quảng Ninh có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội, một số Ủy ban của Quốc hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Nhà văn hóa trung tâm xã Vĩnh Thực (tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thăm hỏi, động viên, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thực đạt được trong phát triển kinh tế thời gian qua.

Ông đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của vùng đảo tiền tiêu, tập trung củng cố hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt từ xã đến thôn.

Xã Vĩnh Thực cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, khai thác thủy sản có trách nhiệm, phát triển nuôi trồng biển, dịch vụ hậu cần nghề cá; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái biển đảo; nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho nhân dân. Xã quan tâm chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ thiết yếu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đoàn công tác đã trao tặng 7 tivi cho 7 thôn ở xã Vĩnh Thực; tặng quà cho các tập thể, hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, bộ đội đảo Vĩnh Thực, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia và Đội Hải quan Cửa khẩu Cảng Vạn Gia.

Xã Vĩnh Thực được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực của thành phố Móng Cái trước đây. Sau sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Thực có diện tích tự nhiên 49,11km2, quy mô dân số hơn 5.400 người.

Những năm qua, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn có bước tăng trưởng ổn định. Chính quyền địa phương tập trung định hướng cho nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng phù hợp với mùa vụ và đặc điểm thổ nhưỡng; duy trì trồng vụ lúa kết hợp trồng cây hoa màu, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đặc biệt, phát huy lợi thế biển đảo, nhân dân trên địa bàn đã tập trung phát triển các ngành nghề đánh bắt hải sản, khai thác bãi bồi, nuôi trồng nhuyễn thể... đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Tại bản Kháy Phầu (xã Quảng Đức), trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân liên khu dân cư bản Kháy Phầu, Nà Lý, Tình Á, Mả Thàu Phố đã ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là dịp để cộng đồng ôn lại truyền thống đoàn kết, nhìn lại kết quả thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.”

Thời gian qua, phong trào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh trật tự được đảm bảo; nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn minh.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao nỗ lực của nhân dân bản Kháy Phầu, Nà Lý, Tình Á, Mả Thàu Phố, xã Quảng Đức trong phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Ông mong muốn cộng đồng người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia tích cực các phong trào thi đua, giữ vững an ninh biên giới và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân; trước mắt tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, mỗi địa phương chọn một mô hình điểm về đối thoại xã hội và một mô hình điểm về an sinh cộng đồng; tổ chức hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.”

Tại Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các thôn và các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác trao quà cho xã Quảng Đức, khu dân cư, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, văn minh được biểu dương, khen thưởng.

Ngày hội Đại đoàn kết tại các xã Cái Chiên, Ba Chẽ, Điền Xá, phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) cũng có sự tham dự của một số đại biểu Quốc hội. Đây là dịp để các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc với cử tri và nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại cơ sở; động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hưởng ứng thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

