Quảng Ninh: Đột phá hạ tầng giao thông, mở liên kết vùng kinh tế trọng điểm

Các dự án hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ninh được đưa vào khai thác trong thời gian qua đã góp phần tạo sức bật trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư, là cực tăng trưởng và chìa khóa liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Rót vốn đầu tư cảng biển

Theo báo cáo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Quảng Ninh có hơn 250km bờ biển, trên 6.000km² mặt biển và hơn 1.000km² hải đảo, là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển. Hiện tỉnh có 15 cảng biển, 26 khu neo đậu, 11 tuyến luồng biển dài gần 120km, cùng 32 cảng bến thủy nội địa và 14 tuyến luồng dài hơn 413km.

Các tuyến luồng chính như Hòn Gai-Cái Lân, Cẩm Phả, Vạn Gia, Sông Chanh… hiện có thể đón tàu trọng tải từ 3.000 đến 75.000 DWT và đang thử nghiệm tiếp nhận tàu giảm tải tới 85.000 DWT.

“Tỉnh Quảng Ninh từ lâu đã được xác định là một trong những đầu tàu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế cảng biển quốc gia. Địa phương đã đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng cảng biển và giao thông liên kết,” lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đánh giá.

Với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng, bến, khu neo đậu phục vụ du lịch, trong những năm qua, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển duy trì bình quân trên 100 triệu tấn/năm; vận tải hành khách, đặc biệt khách du lịch quốc tế bằng đường biển, tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, tính chung 5 năm (giai đoạn 2020-2025), tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển của tỉnh ước đạt khoảng 627,7 triệu tấn; doanh thu dịch vụ cảng biển tăng trưởng trung bình 17,4%/năm. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút gần 65.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách cho 10 dự án hạ tầng và dịch vụ cảng biển.

Tỉnh Quảng Ninh từ lâu đã được xác định là một trong những đầu tàu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế cảng biển quốc gia. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Song song với phát triển cảng hàng hóa, Quảng Ninh cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực cảng du lịch. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng du lịch chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam cùng với Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Bến cảng quốc tế Ao Tiên đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch biển, thu hút các tàu du lịch quốc tế cao cấp.

Trục “xương sống” cao tốc, mở giao thương

Không chỉ phát triển cảng biển, hạ tầng kết nối cũng được đầu tư đồng bộ. Với 8 tuyến quốc lộ và 2 tuyến cao tốc dài hơn 633km, hệ thống đường bộ đã kết nối liên hoàn các khu bến chính như Cái Lân, Yên Hưng, Cẩm Phả. Hệ thống đường thủy nội địa đảm nhiệm khoảng 50% khối lượng hàng hóa thông qua cảng, trong khi Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức hiện đại của tỉnh.

Cao tốc Hạ Long-Hải Phòng dài 25km, đưa vào sử dụng từ năm 2018, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hạ Long và Hải Phòng từ 2 giờ xuống còn 30 phút.

Cao tốc Hạ Long-Vân Đồn dài 60km và Vân Đồn-Móng Cái dài gần 80km đã hoàn thành, rút ngắn quãng đường từ Hạ Long đến biên giới còn hơn 2 giờ chạy xe, đồng thời tạo kết nối chiến lược với Trung Quốc và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đặc biệt, trục cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái, cùng hệ thống giao thông xương cá đi qua các đô thị kinh tế trọng điểm như Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái đã trở thành con đường chiến lược của Quảng Ninh; hình thành trục kinh tế liên kết Hà Nội-Hưng Yên-Hải Phòng-Quảng Ninh; kết nối các sân bay quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn và Gia Bình (đang xây dựng), cùng hệ thống cảng biển quốc tế ở Quảng Ninh và Hải Phòng.

Ngoài ra, Dự án tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân đang được đề xuất khởi động trở lại từ năm 2026, để phục vụ phát triển logistics, hàng hóa, thúc đẩy giao thương với Trung Quốc.

Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch kết nối tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh thành và các nước trên thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Được khánh thành vào cuối năm 2018, đến nay, sau 7 năm đưa vào khai thác, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam đã đón nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế.

Dẫn chứng, ngày 1/11 chuyến bay thuê chuyến (charter) từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống Sân bay Vân Đồn đã rút ngắn hành trình di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế du lịch năng động của khu vực, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, nâng tầm trải nghiệm cho du khách quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Dự kiến trong tháng 1 và tháng 2/2026, Sân bay Vân Đồn sẽ đón tiếp các chuyến charter quốc tế tiếp theo từ Cheongju (Hàn Quốc) với 9 chuyến khứ hồi.

Có thể thấy, với chiến lược đầu tư hạ tầng, tỉnh Quảng Ninh đã bứt tốc kinh tế nội lực và liên vùng, mở ra không gian phát triển và tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn tới đây./.

