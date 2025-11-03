Quảng Ninh dồn sức quảng bá để đạt mục tiêu đón hơn 21 triệu lượt du khách

Để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5% theo Nghị quyết của Chính phủ và phấn đấu đạt 14% như tỉnh đề ra, trong 2 tháng còn lại của năm 2025, ngành Du lịch Quảng Ninh cần thu hút khoảng 2,77 triệu lượt khách, tổng thu du lịch phải đạt 8.638 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu cả năm đón 21,2 triệu lượt khách và tổng thu 58.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu tháng 10/2025, tỉnh đã triển khai chiến dịch kích cầu du lịch Quý 4 với nhiều sự kiện lớn như Chương trình nghệ thuật Concert Hạ Long có chủ đề “Hào khí di sản, Bừng sáng tương lai” quy mô lớn nhất từ trước đến nay thu hút 30.000 khán giả; Hội chợ OCOP Thu-Đông; Lễ hội “Yên Tử mùa thu” năm 2025; Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam và nhiều các chương trình kích cầu ở các địa phương.

Dự kiến trong 2 tháng còn lại, Quảng Ninh tổ chức thêm nhiều chương trình kích cầu du lịch lớn như Ngày hội Lữ hành toàn quốc lần thứ nhất; Ngày hội Đua thuyền “Vịnh Rồng lướt sóng”; Lễ hội Khinh khí cầu; Festival du thuyền Hạ Long; Liên hoan Múa rối quốc tế 2025; Giải chạy Yên Tử Heritage 2025 “Chạm vùng Di sản”...

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2025), Quảng Ninh sẽ tổ chức triển lãm, mít tinh và chương trình nghệ thuật “Concert 89 năm vùng Mỏ” có quy mô lớn dự kiến thu hút 30.000 khán giả.

Sự kiện này góp phần thu hút khách mùa cao điểm cuối năm, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ để quảng bá, lan tỏa thương hiệu du lịch Quảng Ninh - điểm đến bốn mùa.

Trong tháng 11/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Baekseok (tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, từ văn hóa, giải trí đến thương mại quốc tế của Hàn Quốc) tổ chức chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thuộc dự án Grand Slam, gồm Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân quốc tế, chương trình ca nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng Hàn Quốc, trình diễn thời trang, Giải marathon quốc tế.

Dịp này, Quảng Ninh bắt đầu triển khai đón dòng khách Trung Quốc bằng đường hàng không và tàu biển. Từ ngày 1/11, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã chính thức khai thác chuỗi chuyến bay thuê bao (charter) quốc tế kết nối giữa Sân bay quốc tế Bảo An của thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) với Sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).

Lịch trình cất cánh từ Thâm Quyến lúc 18 giờ 10 phút và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 20 giờ 10 phút; chiều ngược lại khởi hành từ Vân Đồn lúc 21 giờ 10 phút và đến Thâm Quyến lúc 0 giờ (giờ Việt Nam). Chuỗi chuyến bay được duy trì định kỳ vào các ngày thứ Bảy, thứ Năm, thứ Hai với các đợt bay cụ thể.

Đặc biệt, mùa du lịch tàu biển 2025-2026, Quảng Ninh dự kiến đón 9 chuyến tàu biển Bắc Hải (Trung Quốc)-Hạ Long.

Chuyến đầu tiên theo sẽ đến địa phương trong tháng 11 với 1.000 du khách. Những tháng cuối năm 2025, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón khoảng từ 350.000- 400.000 lượt khách Trung Quốc, nhiều đoàn có số lượng từ 1.000-2.000 khách/đoàn.

Trong 10 tháng của 2025, Quảng Ninh đón 18,43 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 48.362 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024. Riêng trong tháng 10, tỉnh đã đón 1,32 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024./.

