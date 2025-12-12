Khách sạn không thuốc lá: Bước tiến mới cho du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Với mục tiêu xây dựng môi trường du lịch văn minh, trong lành và hướng đến phát triển bền vững, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) lần đầu tiên tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” năm 2025. Đây là hoạt động có quy mô toàn quốc, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành du lịch Việt Nam trong việc chuẩn hóa môi trường dịch vụ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống lưu trú.

Khách sạn không khói thuốc - Nâng chuẩn chất lượng du lịch Việt Nam

Trong bối cảnh xu hướng du lịch xanh, an toàn và tốt cho sức khỏe ngày càng trở thành ưu tiên của du khách quốc tế lẫn nội địa, việc hình thành các khách sạn không thuốc lá không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn là lợi thế thu hút thị trường. Chương trình xếp hạng năm 2025 được thiết kế nhằm khuyến khích các cơ sở lưu trú, đặc biệt là khối khách sạn từ 3 sao trở lên chủ động tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời tạo ra không gian nghỉ dưỡng văn minh, trong lành, thân thiện với môi trường.

Khách sạn không khói thuốc không đơn thuần là khu vực cấm hút thuốc mà còn là sự cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ sức khỏe khách lưu trú và người lao động, giảm thiểu tác hại của khói thuốc thụ động, góp phần đưa ngành du lịch Việt Nam tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Quy trình đánh giá công khai-minh bạch-khách quan

Quy trình xét chọn “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” năm 2025 được thiết kế theo mô hình hai vòng chặt chẽ, dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối. Ở vòng sơ khảo, các hồ sơ hợp lệ được chấm theo thang điểm 100, bao gồm 80 điểm tiêu chuẩn và 20 điểm thưởng dành cho những khách sạn có mô hình triển khai vượt mức yêu cầu.

Điểm số được tính trung bình từ đánh giá độc lập của từng thành viên Ban Giám khảo, đảm bảo tính khách quan trong toàn bộ quá trình. Sang vòng chung khảo, các khách sạn đạt điểm chuẩn sẽ được thẩm định thực tế, đối chiếu hồ sơ minh chứng, kiểm tra hiện trường và thảo luận chuyên môn để xác định mức độ tuân thủ thực tế.

Việc công bố danh sách đề cử, tiếp nhận phản hồi của xã hội và chỉ công nhận danh hiệu sau khi được hiệp y lần cuối chính là cơ chế giúp chương trình đạt chuẩn minh bạch, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp và du khách.

Sau vòng sơ khảo, các hồ sơ đạt chuẩn sẽ được thẩm định thực tế trong vòng chung khảo, trước khi công bố danh sách khách sạn tiêu biểu vào ngày 30/12/2025 tại Hà Nội.

Thúc đẩy lối sống lành mạnh và du lịch bền vững

Bên cạnh mục tiêu tôn vinh những đơn vị tiên phong, chương trình còn đóng vai trò là chiến dịch truyền thông cộng đồng quy mô lớn nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh và du lịch bền vững.

Bộ thông điệp chính thức được xây dựng xoay quanh ba trụ cột: bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển du lịch xanh và nâng tầm giá trị doanh nghiệp. Từ khẩu hiệu “Khách sạn không thuốc lá - Không gian trong lành cho mọi người” đến “Không thuốc lá - tăng thêm giá trị cho mỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng,” chương trình không chỉ khuyến khích các khách sạn thay đổi mô hình vận hành mà còn góp phần tạo dựng thói quen tiêu dùng mới, nơi người dân và du khách ưu tiên lựa chọn những không gian an toàn, sạch sẽ và không khói thuốc.

Đây cũng là cơ hội để hành động thiết thực hóa cam kết của Việt Nam trong thực thi Công ước Khung của WHO về kiểm soát thuốc lá, đồng thời xây dựng hình ảnh ngành du lịch Việt Nam văn minh, hiện đại và có trách nhiệm với xã hội.

Với thông điệp “Khách sạn xanh - Không thuốc lá,” chương trình kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ để các khách sạn trên cả nước chung tay xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh và bền vững không chỉ cho năm 2025, mà còn cho tương lai của ngành du lịch Việt Nam./.

