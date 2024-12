Bình Định: Quy Nhơn lần đầu tiên có khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao

Khách sạn Anya Premier Quy Nhơn. (Nguồn: Anyahotel)

Ngày 12/12, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Quyết định số 620/QĐ-CDLQGVN công nhận Khách sạn Anya Premier Quy Nhơn (đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn) đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Đây là khách sạn đầu tiên được công nhận tiêu chuẩn khách sạn 5 sao ở khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Quy Nhơn, thúc đẩy cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, hiện Bình Định có hơn 1.000 cơ sở lưu trú với hơn 19.100 phòng, tăng 604 cơ sở với hơn 5.481 phòng so với năm 2023. Trong số đó có 13 khách sạn 4 sao; 13 khách sạn 3 sao; 36 khách sạn 2 sao, 20 khách sạn 1 sao và 473 cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch.

Tuy vậy, địa phương còn có 477 cơ sở chưa công nhận tiêu chuẩn chất lượng; ngoài ra còn có một số khu resort, nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao và một số khách sạn đủ tiêu chí 5 sao nhưng vẫn chưa được công nhận.

Năm 2023-2024, tỉnh ra 25 quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chí bổ sung nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm 18 cơ sở lưu trú (4 sao: 5 khách sạn; 3 sao: 3 khách sạn; 2 sao: 8 khách sạn; 1 sao: 2 khách sạn), 6 doanh nghiệp lữ hành; 1 cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Sở Du lịch tiếp tục nhận đăng ký của 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chí bổ sung nâng cao chất lượng dịch vụ. Để nâng cao chất lượng lưu trú cho du khách, Sở cũng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trongviệc công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và một số nội dung chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật, nhất là trong các ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ...

Ông Ngô Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn Anya, cho biết để được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, khách sạn đã vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.

Quyết định công nhận này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của khách sạn trong việc phát triển cách dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao, đồng thời nâng cao sự hài lòng tối đa cho du khách trong và ngoài nước.

Việc được công nhận khách sạn 5 sao sẽ giúp du khách đến với Bình Định có sự lựa chọn tốt hơn về dịch vụ cao cấp; góp phần cùng với tỉnh trong việc phát triển du lịch bền vững khi có sự kết hợp giữa hội thảo, hội nghị với nghỉ dưỡng.

Năm 2024, ngành du lịch đem về lợi nhuận lớn cho tỉnh với doanh thu ước đạt 25.500 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm 2023. Khách tham quan, du lịch ước đạt 9,2 triệu lượt, tăng 83,9% so với năm 2023.

Năm 2025, tỉnh Bình Định tiếp tục phấn đấu đón 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 110.000 và khách nội địa là 9,89 triệu lượt, ước đạt doanh thu khoảng 26.000 tỷ đồng./.

