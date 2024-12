Giá khách sạn tại các địa điểm du lịch hot dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch

Một bé gái lựa chọn cho mình món đồ chơi Giáng sinh trên phố Hàng Mã, Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Một tuần trước Lễ Giáng sinh, không khí lễ hội đang tràn ngập các con phố ở Hà Nội.

Đến Hà Nội, du khách có nhiều lựa chọn về các điểm vui chơi cùng những không gian lung linh cho các hoạt động trải nghiệm.

Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc, Hàm Long là những nhà thờ lớn, nằm giữa trung tâm thành phố và được trang trí đẹp. Vào dịp Giáng sinh, những nhà thờ này thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Nhắc đến những địa điểm vui chơi nổi bật nhất của Hà Nội trong dịp Noel, không thể không kể đến phố Hàng Mã-Lương Văn Can.

Con phố này tràn ngập những món đồ trang trí như cây thông Noel, chuông Giáng sinh, bờm tuần lộc, ông già tuyết... tạo nên không gian rực rỡ sắc màu.

Mùa này, các khách sạn ở Hà Nội đồng loạt tổ chức các sự kiện hấp dẫn với các bữa tiệc trang trí cầu kỳ, đậm chất Giáng sinh cùng thực đơn phong phú.

Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các khách sạn với giá dao động từ 1,1-4 triệu đồng. Những du khách muốn trải nghiệm không gian sang trọng hơn có thể lựa chọn Capella Ha Noi với giá 8.888.000 VND (tặng trà chiều và mini bar) hay Sofitel Legend Metropole Hanoi với giá 5.128.000 VND.

Dưới đây là bảng giá tham khảo một số khách sạn tại Hà Nội dịp Giáng sinh và Năm mới:

Giá 1-2 triệu đồng - L'Hôtel du LAC Hà Nội: 1.870.000 VND

- La Nueva Boutique Hà Nội: 1.370.000 VND

- Le Jardin Haute Couture Hà Nội: 1.320.000 VND

- La Casa Hanoi: 1.210.000 VND

- Mercure Hanoi La Gare: 1.530.000 VND

- May de Ville Legend: 1.280.000 VND

- May de Ville Trendy: 1.260.000 VND

- May de Ville Premier: 1.540.000 VND

- May de Luxury: 1.650.000 VND

- Mường Thanh Hà Nội Center: 1.430.000 VND

- Minasi Hà Nội Ơi: 1.230.000 VND

- Midori Boutique Hà Nội: 1.400.000 VND

- Eastin Hotel & Residences Hanoi: 1.733.000 VND

- Silk Path Boutique: 1.630.000 VND

- Silk Path Luxury: 1.287.000 VND

- Super Candle Hotel Hà Nội: 1.430.000 VND

- Sen Grand Hanoi: 1.100.000 VND

- Signature by M Village Thợ Nhuộm: 1.260.000 VND

- Soleil Boutique Hà Nội: 1.770.000 VND

- Wyndham Sky Lake Resort & Villas: 1.968.000 VND

- Wyndham Garden Hanoi: 1.260.000 VND

- Anatole Hanoi: 1.653.000 VND

- Authentic Hanoi Boutique: 1.310.000 VND

- The Ann Hanoi: 1.644.000 VND

- The Legend Hanoi: 1.490.000 VND

- Tirant Hà Nội Hotel: 1.650.000 VND

- Hà Nội Pearl Hotel: 1.200.000 VND

- PentStudio West Lake Hanoi: 1.810.000 VND

- Nesta Hotel & Spa Hà Nội: 1.370.000 VND

- Fraser Suites Hanoi: 1.990.000VND

- Fraser Residence Hanoi: 1.978.000VND



Giá 2-3 triệu đồng - Hanoi Toyko: 1.320.000 VND

- Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake: 2.473.000 VND

- Grand K Suites Ha Noi: 2.030.000 VND

- Melia Hà Nội: 2.946.000 VND

- Movenpick Living West Hà Nội: 1.930.000 VND

- Movenpick Hà Nội: 2.700.000 VND

- La Sinfonia Del Rey Hanoi: 2.230.000 VND

- Khách Sạn De L'Opera Hanoi-MGallery: 2.727.000 VND

- Du Parc Hanoi: 2.287.000 VND

- Pullman Hanoi: 2.348.000 VND

- Novotel Thái Hà: 2.280.00 VND

- Apricot Hanoi: 2.756.000 VND

- Hilton Opera: 2.335.000 VND

- Hilton Garden Inn: 1.940.000 VND

- Pan Pacific Hà Nội: 2.690.000 VND

- Dewoo Hà Nôi: 2.090.000vnd

- De L'Opera Hanoi - MGallery: 3.092.000 VND

- Oakwood Residence: 2.240.000 VND

Giá 3-8 triệu đồng - L7 West Lake Hà Nội: 3.490.000 VND

- Sheraton: 3.990.000 VND

- JW Marriott Hanoi: 3.500.000 VND

- InterContinental Hanoi Landmark 72: 3.897.000 VND

- Grand Mercure: 3.080.000 VND

- The Oriental Jade Hàng Trống: 3.030.000 VND

- Intercontinental Westlake: 3.672.000 VND

Ngoài Hà Nội, du khách có thể lựa chọn các điểm đến hấp dẫn khác ở khu vực gần Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lao Cài, Cao Bằng, Hà Giang.

Với thiên nhiên thơ mộng, những hòn đảo lớn nhỏ kỳ bí cùng những hang động huyền ảo tạo nên bức tranh vịnh Hạ Long tuyệt đẹp mà bất kỳ du khách nào đều không muốn bỏ qua khi đến miền Bắc.

Sau khi thưởng ngoạn cảnh sắc Hạ Long, du khách có thể ghé qua Hải Phòng, địa điểm lý tưởng cho các chuyến du lịch ngắn ngày. Với các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn thời gian, cùng văn hóa ẩm thực phong phú, thành phố cảng này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách.

Vùng núi miền Bắc luôn là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng những cảnh đẹp làm say mê lòng người. Du khách khó có thể tìm thấy nét riêng biệt của Sapa, Hà Giang ở nơi nào khác. Đến nơi đây, du khách được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của những rặng núi trùng điệp, thoát ẩn thoát hiện sau những làn sương mờ ảo, hay những dòng sông xanh ngắt nằm e ấp dưới chân núi.

Dưới đây là bảng giá tham khảo các khách sạn và resort tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Sapa, Ninh Bình, Cao Bằng, Hà Giang...

Quảng Ninh (giá dao động từ khoảng 1-8 triệu đồng) - Angsan Quang Lạng Bay Resort: 3.300.000 VND

- Du thuyền Sea Star Cruise: 8.360.000 VND

- Du thuyền Capella Cruise Halong: 8.855.000 VND

- Du thuyền Paradise Elegence: 7.205.000 VND

- Du thuyền Paradise Sails: 5.115.000 VND

- Du thuyền Paradise Grand: 7.205.000 VND

- Du thuyền Ambassador 1 Hạ Long: 7.634.000 VND

- Du thuyền Ambassador Signature Ha Long: 8.294.000 VND

- Du thuyền Athena Roya Cruise: 7.680.000 VND

- Du thuyền Blue Diamond Cruise Ha Long: 6.77.000 VND

- Legacy Yên Tử - MGallery: 3.365.000 VND( 3.965.000 VND bao gồm cáp treo)

- Wyndham Garden Legend Halong: 1.600.000 VND

- Vinpearl Hạ Long: 2.218.000 VND

- FLC Hạ Long: 1.511.000 VND

- Okawood Hạ Long Bay: 2.140.000 VND

- Mường Thanh Luxury Hạ Long: 1.485.000 VND

- Mường Thanh Luxury Ha Long Residences: 1.309.000 VND

- Mường Thanh Quảng Ninh: 1.300.000 VND

- Mường Thanh Bãi Cháy: 1.040.000 VND

- Paddington HaLong Bayview: 1.199.000 VND

- Phát Linh Hạ Long: 1.320.000 VND

- The Watson Prenium Hạ Long: 1.370.000 VND

- DeLaSea Ha Long: 1.408.000 VND

- Royal Ha Long: 1.100.000 VND

- Best Western Sapphire Hạ Long: 1.595.000 VND

- D'Lioro Hạ Long - Quảng Ninh: 1.370.000 VND

- Citadines Marines: 1.400.000 VND

- Novotel Ha Long: 998.000 VND

- Soliel Hạ Long Trademark Collection by Wyndham: 1.440.000 VND (1.680.00 VND tặng bữa tối)

- Ramada Hotel & Suites by Wyndham Halong Bay View: 1.120.000 VND

- Peace Ha Long: 1.200.000 VND

- Marina Ha Long: 1.210.000 VND

- À La Carte Hạ Long Bay: 2.040.000 VND

- The Almin Ha Long: 930.000 VND

- Paradise Suites Ha Long: 1.870.000 VND

- Sea Star Hạ Long Hotel: 2.300.000 VND

Hải Phòng (giá dao động từ 1-3,6 triệu đồng) - Pullman Hải Phòng: 2.638.000 VND

- Perle d'Orient Cát Bà - Mgallery: 3.130.000 VND

- Cat Ba Island Resort: 3.630.000 VND (ăn 3 bữa, tắm khoáng)

- Sheraton Hải Phòng: 2.200.000 VND

- Mercure Hải Phòng: 1.350.000 VND

- Nikko Hai Phong: 2.220.000 VND

- Melia Vinpearl Rivea Hải Phòng: 1.980.000 VND

- Madelise Hai Phong: 1.100.000 VND

- Avani Hải Phòng Habour View: 1.711.000 VND

- Flamingo Cat Ba Beach Resort: 1.070.000 VND

- Flamingo Lan Ha Bay: 1.275.000 VND

- Wyndham Grand Flaimingo: 2.250.000 VND

- Pearl River Hai Phong: 1.540.000 VND

- The May Legend: 1.540.000 VND

- The Tray Hải Phòng: 1.386.000 VND

Sapa (giá dao động từ 800.000-7 triệu đồng)

- Lady Hill Sapa Resort: 2.460.000 VND

- Ville De Mont Mountain Resort Sapa: 7.110.000 VND (tặng ăn trưa, trà chiều)

- Khách sạn MGallery De La Coupole Sapa: 3.898.000 VND (tặng voucher ăn 1 triệu)

- Silk Path Sapa: 2.086.000 VND

- Sapa Jade Hill Resort: 1.837.00 VND

- Pao's Sapa: 1.430.000 VND

- KK SAPA: 1.347.000 VND

- Topas Ecologde Resort Sapa: 5.290.000 VND

- Pistachio Sapa: 1.700.000 VND

- Cát Cát Hill Resort: 1.440.000 VND

- Bamboo Sapa: 1.210.000 VND

- Amazing Sapa: 981.000 VND

- DeLaSol Phát Linh Sapa: 990.00 VND

- Spa Aliana Boutique Sapa: 1.690.000 VND

- Sapa Legend: 880.000 VND

- Sapa Highland Resort: 1.265.000 VND

- BB Sapa Resort: 1.625.000 VND

- Mường Thanh: 916.00 VND

- Aliana Boutique Sapa Hotel & Spa: 1.287.000 VND

- Sapa Highland Resort: 1.265.000 VND

- Sapa Charm: 930.000 VND

- Long Chau Sapa: 990.000 VND

Ninh Bình (giá dao động từ hơn 700.000-3,7 triệu đồng) - Jiva Hoa Lư Retreat: 3.710.000 VND

- The Five Villa & Resort Ninh Bình: 1.815.000 VND

- Minawa Kênh Gà Resort & Spa Ninh Bình: 2.190.000 VND

- Emeralda Ninh Bình Resort: 1.850.000 VND

- Emeralda Resort Tam Cốc Ninh Bình: 1.898.000 VND

- Ninh Binh Hidden Charm Resort: 1.590.000 VND

- Ninh Bình Legend Hotel: 1.760.000 VND

- Wydham Vedana Resort Ninh Bình: 1.645.000 VND

- Tam Coc Garden Resort: 4.290.000 VND

- Bái Đính Riverside Resort & Spa: 1.540.000 VND

- Aravinda Resort Ninh Bình: 2.310.000 VND

- Vissai Ninh Binh: 955.000 VND

- Lalita Boutique Hotel & Spa Ninh Binh: 1.150.000 VND

- Le Clos Du Fil Ninh Bình: 1.210.000 VND

- Tam Cốc La Montagne Resort & Spa: 1.480.000 VND

- The Reed Ninh Bình: 1.030.000 VND

- Cúc Phương Ninh Bình: 720.000 VND

- Thung Nham Resort: 1.210.000 VND

- Le Clos Du Fil Ninh Bình: 1.210.000 VND

Cao Bằng

- Mường Thanh Luxury Cao Bằng: 1.080.000 VND

Phú Thọ

- Mường Thanh Luxury Phú Thọ: 1.315.000 VND

- Mường Thanh Tuyên Quang: 1.250.000 VND

Lạng Sơn

- Mường Thanh Lạng Sơn: 1.305.000 VND

- Four Points by Sheraton Lạng sơn: 1.120.000 VND

- Sojo Lạng Sơn: 790.000 VND

Hà Giang

- Panhou Retreat Hà Giang Resort: 2.310.000 VND

- Phoneix Hà Giang Hotel: 950.000 VND

- Yên Biên Luxury Hà Giang: 890.000 VND./.