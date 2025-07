Khách sạn muốn giành được “chìa khóa” Michelin cần đáp ứng tiêu chí gì?

Sáng nay, ngày 17/7, đại diện Michelin Guide cho biết đơn vị này sẽ lần đầu tiên công bố danh sách khách sạn đạt chuẩn Michelin Key trên toàn cầu, đồng thời giới thiệu bốn giải thưởng đặc biệt hoàn toàn mới, vinh danh sự xuất sắc trong các nội dung cụ thể của mảng dịch vụ khách sạn.

Lễ Công bố dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 8/10/2025 bằng hình thức trực tuyến thông qua trang mạng xã hội cũng như các nền tảng truyền thông số khác của Michelin Guide, kết hợp với sự kiện công bố được tổ chức tại Paris.

5 tiêu chí toàn cầu

Michelin Guide vốn nổi tiếng thế giới với danh sách nhà hàng và xếp hạng Sao tương ứng, nay quyết định mở rộng phạm vi. Theo đó, cẩm nang này đã lập danh sách khách sạn tuyển chọn toàn cầu bao gồm hơn 7.000 cơ sở lưu trú tại hơn 125 quốc gia.

Michelin Key vinh danh những cơ sở lưu trú nổi bật nhất trong danh sách khách sạn do các thẩm định viên đánh giá kỹ lưỡng, tuân thủ 5 tiêu chí thống nhất trên toàn cầu: Khách sạn là cánh cửa mở ra hành trình khám phá điểm đến; Thiết kế nội thất và kiến trúc xuất sắc; Chất lượng và tính nhất quán trong chất lượng dịch vụ, mức độ thoải mái và công tác bảo trì; Sự nhất quán giữa chất lượng trải nghiệm và mức giá; Khẳng định bản sắc riêng, phản chiếu cá tính và tính chân thực…

Tất cả các tiêu chí nhằm thiết lập một chuẩn mực quốc tế mới đáng tin cậy về dịch vụ lưu trú xuất sắc. Trong đó, tập trung đánh giá trải nghiệm toàn diện hơn thay vì chỉ đánh giá các tiện nghi đơn thuần tại khách sạn.

    Một số khách sạn được Michelin Key năm trước.

Danh hiệu Một Michelin Key dành cho đánh giá “trải nghiệm lưu trú đặc biệt.” Khách sạn nào đạt danh hiệu này chính là viên ngọc quý có cá tính và nét riêng biệt, phá vỡ khuôn mẫu, mang lại sự khác biệt hoặc đơn giản có chất lượng cao hơn so với các cơ sở lưu trú cùng phân khúc. Những cơ sở lưu trú này cung cấp dịch vụ vượt trội và đa dạng hơn nhiều so với các cơ sở lưu trú có mức giá tương tự.

Danh hiệu Hai Michelin Key dành cho “trải nghiệm lưu trú tuyệt vời.” Cơ sở lưu trú độc đáo và đặc biệt ở mọi góc độ, luôn đảm bảo sẽ mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Khách sạn có cá tính, phong cách riêng, thu hút du khách với đội ngũ nhân viên luôn tự hào và luôn tận tâm. Thiết kế hoặc kiến trúc bắt mắt, bản sắc địa phương sẽ khiến nơi đây trở thành điểm lưu trú tuyệt vời.

Danh hiệu Ba Michelin Key dành cho đánh giá “trải nghiệm lưu trú xuất sắc.” Nơi đây mang đến sự bất ngờ và chiều lòng du khách – với chất lượng dịch vụ, phong cách, sự sang trọng và thoải mái hoàn hảo. Đây là một trong những khách sạn nổi bật và xuất sắc nhất thế giới, là điểm đến cho chuyến đi trong đời của bất kỳ du khách nào. Tất cả các dịch vụ tại đây chắc chắn sẽ làm cho nơi này sống mãi trong tâm trí và trái tim của du khách.

Sau khi vinh danh hơn 1.500 khách sạn thông qua tiêu chí đánh giá ban đầu với “Key” (Chìa khóa), hiện tại Michelin Guide đang chuẩn bị tiến một bước xa hơn với việc lần đầu tiên giới thiệu danh sách gồm những khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất trên toàn cầu, và đội ngũ Thẩm định viên hiện đang hoàn thiện danh sách này.

Sự kiện công bố Michelin Key năm 2024.

Bốn Giải thưởng đặc biệt mới

Ngoài Michelin Key, Michelin Guide sẽ giới thiệu bốn Giải thưởng đặc biệt, tôn vinh những cơ sở lưu trú đạt thành tựu vượt trội và sự xuất sắc, độc đáo trong các lĩnh vực cụ thể của ngành khách sạn.

Theo đó, Giải thưởng Michelin về Kiến trúc và Thiết kế sẽ vinh danh những khách sạn có kiến trúc và thiết kế truyền cảm hứng cho những hành trình không thể quên, và nâng tầm trải nghiệm của du khách thông bản sắc thẩm mỹ đặc trưng.

Giải thưởng Michelin về Sức khỏe (Wellness) vinh danh những cơ sở lưu trú có tiên phong thiết kế chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện giúp nuôi dưỡng thể chất, tâm trí và tinh thần.

Giải thưởng Michelin về Bản sắc địa phương vinh danh những khách sạn giúp du khách kết nối sâu sắc với môi trường xung quanh, thể hiện được bản sắc và tinh thần của địa phương.

Giải thưởng Michelin cho Khách sạn mới khai trương tiêu biểu của năm dành cho những khách sạn mới khai trương và có tác động to lớn đến ngành khách sạn trong năm đầu hoạt động.

Mỗi Giải thưởng đặc biệt sẽ được trao cho một cơ sở lưu trú đáp ứng các tiêu chí. Cơ sở lưu trú thắng giải sẽ được công bố tại Lễ Công bố vào ngày 8/10. Trước đó, danh sách khách sạn đề cử (năm đề cử cho mỗi giải thưởng) sẽ được công bố trên mạng xã hội và nền tảng truyền thông số của Michelin Guide từ ngày 13/8-24/9.

Trước đó, năm 2023, Michelin Guide từng lần đầu tiên giới thiệu 9 khách sạn/khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam: Zannier Hotels Bãi San Hô (Phú Yên), Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Amanoi (Ninh Thuận), Azerai Ke Ga Bay (Bình Thuận), Mia Resort Nha Trang (Khánh Hòa), Pilgrimage Village Boutique Resort (Thừa Thiên Huế), Six Senses Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), The Island Lodge (Tiền Giang) và The Myst Dong Khoi (Thành phố Hồ Chí Minh).

Thông tin từ Michelin Guide, sau khi những “chìa khóa” đầu tiên được công bố, dù các khách sạn này có được Michelin Key hay không, thì khách hàng vẫn có thể đặt phòng thông qua website Michelin Guide. Mỗi biểu tượng “chìa khóa” sẽ là dấu hiệu đáng tin cậy cho du khách trong việc lựa chọn địa điểm lưu trú./.

