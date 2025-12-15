Nhật Bản đứng top 5 thế giới về khách sạn Michelin

Tập đoàn Michelin (Pháp) vừa công bố danh sách các cơ sở lưu trú đạt chuẩn “Michelin key,” trong đó Nhật Bản có 126 khách sạn được vinh danh, xếp thứ 5 toàn cầu trong khoảng 100 quốc gia được đánh giá.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là lần thứ hai Michelin áp dụng hệ thống xếp hạng khách sạn bằng “key,” song là lần đầu mở rộng phạm vi đánh giá ra quy mô toàn cầu, thay vì chỉ 15 quốc gia như trước.

Trong hơn 7.000 khách sạn trên thế giới, khoảng 2.400 cơ sở (gần 30%) đạt chuẩn Michelin.

Michelin Guide vốn nổi tiếng là cẩm nang giới thiệu các nhà hàng xuất sắc bằng hệ thống đánh giá 1-3 sao, nhưng ngay từ khi ra đời năm 1900, Michelin cũng đã đánh giá cơ sở lưu trú theo tiêu chí của mình.

Khác với hệ thống sao dành cho nhà hàng, “Michelin key” được chấm dựa trên 5 tiêu chí: trải nghiệm đặc trưng địa phương; kiến trúc-thiết kế; phong cách riêng; chất lượng dịch vụ và mức độ tương xứng với giá.

Cơ sở lưu trú được xếp hạng từ 1-3 key, với mức cao nhất là “kỳ nghỉ đẳng cấp hàng đầu.” Việc đánh giá do các thanh tra viên ẩn danh thực hiện hằng năm và có thể bị điều chỉnh nếu chất lượng suy giảm.

Theo trang web chính thức của Michelin, tính đến ngày 5/12, Nhật Bản có 7 khách sạn đạt hạng cao nhất “3 key,” xếp thứ 6 thế giới; 20 khách sạn đạt “2 key” và 99 cơ sở đạt “1 key.”

Tại châu Á, Nhật Bản là quốc gia duy nhất lọt top 10 thế giới về số lượng khách sạn đạt chuẩn Michelin.

Tổng số cơ sở lưu trú tại Nhật Bản đạt “Michelin key” là 126. Xét theo quốc gia, Nhật Bản đứng thứ 5, sau Mỹ (316), Pháp (203), Italy (188) và Đức (130).

Trong 19 quốc gia châu Á, Nhật Bản là quốc gia duy nhất lọt vào top 10 với số lượng hơn gấp đôi Thái Lan (62), quốc gia xếp thứ 2 trong khu vực.

Sự ghi nhận này phản ánh sức hút ngày càng tăng của du lịch Nhật Bản. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO), lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong nửa đầu năm 2025 tăng 21% so với cùng kỳ, cùng với Việt Nam là hai quốc gia có mức tăng cao nhất.

Trong bảng xếp hạng “Các thành phố du lịch hàng đầu thế giới năm 2025” do công ty nghiên cứu Anh Euromonitor International công bố ngày 4/12, Tokyo xếp thứ 3, sau Paris (Pháp) và Madrid (Tây Ban Nha).

Nếu tính thêm Osaka (hạng 11) và Kyoto (hạng 19), thì Nhật Bản là quốc gia duy nhất có 3 thành phố lọt top 20.

Tuy nhiên, ngành lưu trú Nhật Bản đang đối mặt thách thức lớn về nhân lực.

Khảo sát năm 2025 của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho thấy 60% nhà trọ truyền thống (ryokan) không nhận được đơn ứng tuyển dù liên tục tuyển dụng, đặt ra bài toán cấp thiết về duy trì chất lượng./.

Capella Hanoi và Amanoi được vinh danh với 3 Michelin Key Hai khách sạn đạt 3 Michelin Key của Việt Nam là khách sạn Capella Hanoi và khu nghỉ dưỡng Amanoi (Khánh Hòa) - nơi mang lại "trải nghiệm lưu trú xuất sắc."