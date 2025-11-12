Hà Nội: Xử lý khách sạn không bố trí phòng cho khách dù đã thanh toán đủ tiền

Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan tới thông tin phản ánh về việc cơ sở lưu trú Royal Hostel, số 19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa không bố trí phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền, Công an phường đã xác minh, làm rõ vụ việc.

Cụ thể, Công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với cơ sở Royal Hostel, ghi nhận các tồn tại, vi phạm sau:

Cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú vi phạm điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự vi phạm điểm a Khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; cơ sở không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng theo điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip 1 người phụ nữ chất vấn nam thanh niên (được cho là nhân viên cơ sở lưu trú ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) về việc người phụ nữ đặt phòng trên mạng và đã thanh toán tiền cho quãng thời gian từ ngày 7-10/11.

Khoảng 2 giờ ngày 9/11, khi đến nhận phòng, người phụ nữ được thông báo đã hết phòng và không nhận được sự giải thích thỏa đáng từ nhân viên cơ sở trên…

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của độc giả, nhiều người cho rằng cơ sở lưu trú trên đã “bùng” phòng của khách. Sau sự việc, cơ sở trên đã nhận nhiều đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội.

Sáng 11/11, Công an phường Ô Chợ Dừa đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Tại Công an phường, bà N.T.Q.H, chủ cơ sở Royal Hostel và anh T.T.A, người trông nhà cho biết cơ sở Royal Hostel mở ra với mục đích cho thuê căn hộ; lúc vắng khách, cơ sở mới vận dụng cho khách thuê ngắn hạn.

Cơ sở có nhận đặt phòng của 1 khách có tên N.Y.Q qua app Agoda, tuy nhiên ngày 7/11, khách không đến nhận phòng. Đến khoảng 2 giờ ngày 9/11, khách đến nhận phòng thì được anh T.T.A, người trông nhà ban đêm cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách, dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính để xử lý các vi phạm của cơ sở trên theo quy định của pháp luật./.

Thủ tướng: Xử lý hành vi vô cảm trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai Chính phủ đang khẩn trương xử lý hậu quả bão lũ, tăng cường dự báo, hỗ trợ người dân, xử lý kịp thời các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, có hành vi vô cảm trong phòng, chống thiên tai.