Một trong những khách sạn đẹp nhất Nhật Bản "biến mất" sau gần một thế kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một trong những khách sạn đẹp nhất ở Nhật Bản mang tên Gajoen Tokyo đã phải đóng cửa sau gần một thế kỷ hoạt động, mà nguyên nhân là do hợp đồng thuê địa điểm hết hạn.

Được xây dựng vào năm 1931, khách sạn này đã có hơn 90 năm hoạt động và luôn được đánh giá nằm trong nhóm những khách sạn đẹp nhất của "đất nước Mặt Trời mọc."

Từ khởi đầu khiêm tốn là một nhà hàng sang trọng ở Meguro, Gajoen sau này đã trở thành khách sạn và khu nghỉ dưỡng, tổ chức tiệc cưới tích hợp đầu tiên tại Nhật Bản.

Kiến trúc của khách sạn là một tổng thể hài hòa giữa truyền thống với hiện đại. Toàn bộ khuôn viên mang đậm phong cách Nhật Bản cổ điển.

Phong cách trang trí nội thất với những bức tranh sơn mài đầy màu sắc, lấy cảm hứng từ thời Edo giúp cho Gajoen trở thành một trong những khách sạn được ưa thích hàng đầu ở nước này.

Từ cửa thang máy được khảm xà cừ hoặc đánh bóng sơn mài, những bức tranh cỡ lớn trang trí dọc theo hành lang khách sạn đến những khu vườn theo mùa, vườn đá, hồ nước cá Koi uốn lượn, ngôi nhà theo phong cách Edo và thác nước, tất cả đã hình thành nên một Gajoen sang trọng, lộng lẫy và duy nhất.

Điều đặc biệt là với việc Hyakudan Kaidan (Cầu thang 100 bậc) huyền thoại là Di sản văn hóa vật thể được chỉ định, khách sạn Gajoen không chỉ là một địa điểm tổ chức đám cưới lý tưởng, mà còn là một phần lịch sử sống động của Tokyo.

Hành lang được trang trí các bức phù điêu và sơn mài cỡ lớn. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Mặc dù đã tổ chức hơn 230.000 đám cưới nhưng khách sạn Gajoen vẫn rơi vào thời kỳ khó khăn và phải tuyên bố phá sản.

Tháng 1/2025, một công ty đầu tư Canada đã nắm quyền kiểm soát khách sạn này và sau đó, Gajoen đột ngột tuyên bố đóng cửa vào cuối tháng 9 do hợp đồng với chủ đất hết hạn, đồng thời buộc phải hủy tổ chức 180 đám cưới đã được lên lịch từ tháng 10 trở đi.

Ban Giám đốc khách sạn thông báo sẽ hoàn lại 200.000 yên (1.340 USD) phí đăng ký và bồi thường 100.000 yên (670 USD) cho những cặp đôi bị ảnh hưởng.

Trong những ngày hoạt động cuối cùng, Gajoen đón hàng nghìn lượt khách đến check-in và chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm với một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của Tokyo.

Hiện chưa có thông báo ngày mở cửa trở lại nên Gajoen, cùng với cầu thang 100 bậc đã chính thức đóng cửa từ ngày 1/10, khép lại một trong những di tích văn hóa quý giá nhất của Tokyo./.

