Tổng Bí thư ĐCS Paraguay: Việt Nam là tấm gương lớn với các dân tộc Mỹ Latinh

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Paraguay Najeeb Amado khẳng định tiến trình đấu tranh giải phóng và xây dựng của dân tộc Việt Nam là nguồn cảm hứng sâu sắc đối với phong trào cánh tả và quần chúng tiến bộ tại Mỹ Latinh, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng mở rộng hợp tác giữa hai nước và giữa hai Đảng Cộng sản trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Paraguay, ông Najeeb Amado nhấn mạnh trong ba thập kỷ qua, quan hệ giữa Việt Nam và Paraguay được xây dựng trên nền tảng hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, mang ý nghĩa chính trị-tinh thần đặc biệt. Đảng Cộng sản Paraguay luôn dành sự ngưỡng mộ và trân trọng sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc.

Ông Najeeb Amado bày tỏ: “Tiến trình cách mạng Việt Nam, từ kháng chiến giải phóng dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đã trở thành một hình mẫu có giá trị to lớn không chỉ đối với Paraguay mà còn đối với nhiều quốc gia và phong trào tiến bộ ở châu Mỹ Latinh, trong đó có Cuba và các nước khu vực."

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Paraguay cho rằng dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, từ trao đổi khoa học-công nghệ, hợp tác giáo dục và đào tạo đại học, đến thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, sự gắn kết về văn hóa, sự đa dạng về truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật và âm nhạc của hai dân tộc sẽ là yếu tố làm giàu thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Paraguay.

Nhìn lại những năm tháng dân tộc Việt Nam đấu tranh chống ngoại xâm, Tổng Bí thư Najeeb Amado khẳng định phong trào đoàn kết với nhân dân Việt Nam từng lan tỏa mạnh mẽ tại Paraguay cũng như trên khắp châu Mỹ.

Phong trào sinh viên và các tổ chức quần chúng tiến bộ, cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại các thế lực xâm lược, trước hết là thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ, đã tạo nên nguồn cảm hứng lớn, khơi dậy tinh thần đấu tranh và đoàn kết quốc tế.

Những thắng lợi của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa quân sự-chính trị, mà còn tác động sâu sắc đến đời sống tư tưởng và văn hóa chính trị của các phong trào cánh tả tại Mỹ Latinh, trong đó có Paraguay.

Về quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Paraguay, ông Najeeb Amado đánh giá cao những bước tiến tích cực trong giao lưu, tiếp xúc giữa hai Đảng trong thời gian gần đây và bày tỏ lạc quan về khả năng mở rộng hợp tác trong tương lai.

Kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, quản lý xã hội và phát triển kinh tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam tích lũy trong nhiều thập kỷ có giá trị tham khảo rất lớn đối với Đảng Cộng sản Paraguay.

Việc nghiên cứu, trao đổi và học hỏi những kinh nghiệm đó là hết sức cần thiết để hai Đảng có thể hiểu rõ hơn về con đường phát triển phù hợp trong bối cảnh thế giới hiện nay./.

