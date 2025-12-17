Lầu Năm Góc lên kế hoạch thay đổi lớn trong quân đội Mỹ

Tờ The Washington Post ngày 16/12 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đang chuẩn bị một kế hoạch nhằm hạ cấp một số trụ sở chính của quân đội Mỹ và thay đổi sự cân bằng quyền lực giữa các tướng lĩnh cấp cao trong một động thái hợp nhất lớn mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đang thúc đẩy.

Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ tạo ra một số thay đổi quan trọng nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ, một phần nhằm thực hiện lời hứa của Hegseth về việc phá vỡ hiện trạng và cắt giảm số lượng tướng 4 sao trong quân đội.

Kế hoạch này sẽ làm giảm tầm quan trọng của các Bộ Tư lệnh Trung tâm, Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh châu Phi bằng cách đặt chúng dưới sự kiểm soát của một tổ chức mới gọi là Bộ Tư lệnh Quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine dự kiến sẽ trình bày chi tiết đề xuất này cho ông Hegseth trong những ngày tới.

Những động thái nói trên sẽ bổ sung cho các nỗ lực khác của chính quyền Mỹ nhằm chuyển hướng nguồn lực từ Trung Đông và châu Âu để tập trung chủ yếu vào việc mở rộng các hoạt động quân sự ở Tây Bán cầu./.

